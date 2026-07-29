बारिश के गंदे पानी में पैर पड़ जाएं तो तुरंत अपनाएं ये तरीके, शरीर रहेगा स्वस्थ
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बारिश के पानी में पैर पड़ने से कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश का गंदा पानी कीटाणुओं और हानिकारक तत्वों से भरा होता है, जो पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपके पैर बारिश के गंदे पानी में पड़ जाएं तो तुरंत कुछ कदम उठाना जरूरी हो जाता है। आइए आज आपको इसके लिए 10 मिनट के अंदर अपनाए जाने वाले तरीके बताते हैं।
#1
गंदे पानी से तुरंत बाहर आएं
अगर आपके पैर बारिश के गंदे पानी में पड़ गए हैं तो तुरंत किसी साफ जगह पर जाएं।
यहां अपने जूते या चप्पलें उतारकर अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इससे कीटाणु और गंदगी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे।
इसके बाद अपने पैरों को टिश्यू पेपर या साफ कपड़े से पोंछ लें। यह कदम संक्रमण और बीमारियों से बचाव के लिए बहुत जरूरी है।
#2
हाथों को भी साफ करना है जरूरी
बारिश के दौरान लोग अक्सर अपने जूते उतारकर नंगे पैर चलना पसंद करते हैं, लेकिन इससे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से साफ कर लें।
दरअसल, बारिश के गंदे पानी में कीटाणु और हानिकारक तत्व होते हैं, जो आपके हाथों पर मौजूद कीटाणु के साथ मिलकर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने हाथों को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही अपने गीले पैरों को पोंछे।
#3
पैरों को सुखाएं
पैरों को बारिश के गंदे पानी से धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाना जरूरी है।
इसके लिए आप तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर धूप में कुछ देर रख सकते हैं। यह कदम फंगल संक्रमण और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए अहम है।
आप चाहें तो अपने पैरों को हवा में भी सुखा सकते हैं। ध्यान रखें कि पैरों को पूरी तरह से सूखा होना चाहिए ताकि कोई भी संक्रमण न हो।
#4
पैरों को साफ करने का विशेष उपाय
बारिश के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में गंदगी या कीटाणु रह गए हैं तो पैरों को साफ करने का विशेष उपाय करें।
इसके लिए गर्म पानी में नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा सिरका मिलाकर उसमें अपने पैरों को 5-10 मिनट तक डुबोएं।
यह मिश्रण आपके पैरों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें आराम भी देगा। इसके बाद अपने पैरों को साफ पानी से धो लें और तौलिए से सुखा लें।
#5
एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं
अपने पैरों को साफ करने के बाद उन पर एंटीसेप्टिक क्रीम या जेल लगाएं। यह क्रीम आपके पैरों को कीटाणुओं से बचाने में मदद करेगी और संक्रमण के जोखिम को कम करेगी।
इसके अलावा यह क्रीम आपकी त्वचा को नमी भी देगी। आप चाहें तो एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ-साथ फंगल संक्रमण से बचाने वाला पाउडर भी लगा सकते हैं।
यह पाउडर आपके पैरों को संक्रमण से बचाने में मदद करेगा।