गंदे पानी में पैर पड़ जाएं तो तुरंत करें ये काम

बारिश के गंदे पानी में पैर पड़ जाएं तो तुरंत अपनाएं ये तरीके, शरीर रहेगा स्वस्थ

लेखन अंजली 11:44 am Jul 29, 202611:44 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान बारिश के पानी में पैर पड़ने से कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश का गंदा पानी कीटाणुओं और हानिकारक तत्वों से भरा होता है, जो पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपके पैर बारिश के गंदे पानी में पड़ जाएं तो तुरंत कुछ कदम उठाना जरूरी हो जाता है। आइए आज आपको इसके लिए 10 मिनट के अंदर अपनाए जाने वाले तरीके बताते हैं।