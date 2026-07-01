डेजी के फूलों वाला पौधा उगाना चाहते हैं तो अपनाएं ये तरीका

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नियमित पानी दें

डेजी के पौधे को नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे जड़ सड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मिट्टी को हल्का गीला रखें और तभी पानी डालें जब मिट्टी सूखी महसूस हो। सुबह या शाम के समय पानी डालना बेहतर होता है ताकि पौधे को पर्याप्त नमी मिल सके और वह स्वस्थ बना रहे। इस तरह आपके डेजी का पौधा हमेशा हरा-भरा और सुंदर रहेगा।