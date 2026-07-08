अपनी गार्डन की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से लगाएं चमेली के पौधे

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नियमित रूप से पानी दें

पौधे को सही मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं, जबकि कम पानी देने से पौधा सूख जाता है। सबसे अच्छा है कि मिट्टी जब थोड़ी सूखी लगे तब ही पौधे में पानी डालें। सुबह या शाम के समय पानी डालना बेहतर होता है क्योंकि इस समय तापमान कम होता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे आपका पौधा स्वस्थ और हरा-भरा रहेगा।