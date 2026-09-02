घर पर इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

इन्वर्टर को घर की किसी भी दीवार या जगह पर लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इसे लगाने की जगह सही है या नहीं।

इसके अलावा इन्वर्टर को लगाने के लिए किसी जानकार व्यक्ति की मदद लें क्योंकि गलत तरीके से इन्वर्टर लगाने से बिजली का खतरा और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।

साथ ही इन्वर्टर की तारों और बैटरी को भी ठीक से जांचें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।