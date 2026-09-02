घर पर इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
इन्वर्टर बिजली की अचानक कटौती से होने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। हालांकि, इन्वर्टर की सुरक्षा के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। इन बातों को नजरअंदाज करने से आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुरक्षा टिप्स बताते हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने घर में इन्वर्टर का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
इन्वर्टर को सही तरीके से लगवाएं
इन्वर्टर को घर की किसी भी दीवार या जगह पर लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इसे लगाने की जगह सही है या नहीं।
इसके अलावा इन्वर्टर को लगाने के लिए किसी जानकार व्यक्ति की मदद लें क्योंकि गलत तरीके से इन्वर्टर लगाने से बिजली का खतरा और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।
साथ ही इन्वर्टर की तारों और बैटरी को भी ठीक से जांचें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
#2
बैटरी को बच्चों से दूर रखें
इन्वर्टर की बैटरी को हमेशा ऐसी जगह पर रखें, जहां बच्चों की पहुंच न हो। बच्चों की पहुंच में आने से वे बैटरी के साथ खेल सकते हैं, जिससे उनके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इन्वर्टर की बैटरी को हमेशा ऐसी जगह पर रखें, जहां बच्चे न खेल सकें।
इसके अलावा बैटरी को ऐसी जगह पर रखें, जहां नमी न हो क्योंकि नमी से बैटरी में खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है।
#3
सही वोल्टेज का ध्यान रखें
इन्वर्टर का सही वोल्टेज का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है।
अगर आप गलत वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे इन्वर्टर खराब हो सकता है या फिर आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इन्वर्टर का इस्तेमाल करते समय हमेशा सही वोल्टेज का ही ध्यान रखें।
इसके अलावा अगर आपके घर में बिजली की सप्लाई बहुत कम या ज्यादा होती है तो इस स्थिति में एक वोल्टेज को स्थिर करने वाला उपकरण खरीदना अच्छा हो सकता है।
#4
नियमित जांच करते रहें
इन्वर्टर को नियमित रूप से जांचना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की खराबी का पता चल सके। इसके लिए आप अपने इन्वर्टर की बैटरी और तारों की जांच कर सकते हैं कि कहीं उनमें कोई खराबी तो नहीं है।
इसके अलावा बैटरी में कोई रिसाव या फटने के निशान देखें। अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत किसी जानकार से संपर्क करें। साथ ही समय-समय पर इन्वर्टर को साफ करते रहें।
#5
आग बुझाने का सामान रखें
इन्वर्टर के पास आग बुझाने का सामान रखना भी जरूरी है ताकि किसी भी तरह की आग लगने पर तुरंत काबू पाया जा सके।
इसके लिए आप आग बुझाने की बाल्टी या पानी रखें। इसके अलावा अगर आपके घर में बिजली की सप्लाई बहुत कम या ज्यादा होती है तो इस स्थिति में एक वोल्टेज को स्थिर करने वाला उपकरण खरीदना अच्छा हो सकता है।