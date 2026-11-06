रोजाना यात्रा करते हैं तो प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर आंखों पर पड़ता है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यात्रा के दौरान आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।

इसके लिए आप अपने पास हमेशा एक चश्मा रखें ताकि यात्रा के दौरान आपकी आंखें सुरक्षित रहें।

इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान अपनी आंखों को बार-बार धोते रहें। आप चाहें तो आंखों को सुरक्षित रखने के लिए फेस शील्ड भी लगा सकते हैं।