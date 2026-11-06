रोजाना यात्रा करते हैं तो प्रदूषण से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आजकल प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है, खासकर बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग न चाहते हुए भी मास्क पहनने को मजबूर हो रहे हैं। इसका कारण है कि प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि यह सेहत को प्रभावित कर रहा है। अगर आप रोजाना किसी वजह से यात्रा करते हैं तो ये 5 तरीके अपनाकर आप प्रदूषण से सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
घर से बाहर निकलने से पहले करें ये काम
घर के अंदर भी प्रदूषण का स्तर बाहर की तुलना में ज्यादा होता है।
इसका कारण है कि घर के अंदर धुआं, धूल कण, पॉलिश, पेंट वगैरह मौजूद होते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे को मॉइस्चराइजर से जरूर साफ करें।
इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपने चेहरे पर हल्का-सा फेस क्रीम भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप प्रदूषण से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बच सकते हैं।
#2
मास्क पहनना है जरूरी
अगर आप रोजाना किसी वजह से यात्रा करते हैं तो प्रदूषण से खुद को बचाने के लिए मास्क पहनना जरूरी है।
आजकल बाजार में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं, जिनमें N95 और N99 मास्क सबसे ज्यादा असरदार माने जाते हैं। ये मास्क आपको प्रदूषण के हानिकारक कणों से बचा सकते हैं।
इसलिए यात्रा करने से पहले अपने चेहरे पर एक अच्छा और फिटिंग वाला मास्क जरूर पहनें।
#3
आंखों को भी रखें सुरक्षित
प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर आंखों पर पड़ता है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यात्रा के दौरान आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आप अपने पास हमेशा एक चश्मा रखें ताकि यात्रा के दौरान आपकी आंखें सुरक्षित रहें।
इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान अपनी आंखों को बार-बार धोते रहें। आप चाहें तो आंखों को सुरक्षित रखने के लिए फेस शील्ड भी लगा सकते हैं।
#4
हाइड्रेटेड रहें
प्रदूषण के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यात्रा के दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आप दिनभर में 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं।
इसके अतिरिक्त तरल पदार्थों का सेवन भी करें जैसे कि नारियल पानी, ताजे जूस और छाछ। इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे।
#5
खाने-पीने का रखें ध्यान
भोजन का सेहत पर सीधा असर पड़ता है। अगर आपकी खाने-पीने की आदतें सही नहीं होंगी तो आपका शरीर प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का सामना नहीं कर पाएगा।
इसलिए रोजाना अपने खाने में भरपूर मात्रा में फल और सब्जियों को शामिल करें।
इसके अतिरिक्त ओमेगा-3 फैटी एसिड से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे आपके शरीर को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद मिलेगी।