अगर आप योग शुरू करने वाले हैं तो इन बातों का रखें खास ध्यान

योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप योग करने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखना जरूरी है। सही तरीके से योग करने से आप अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ अहम टिप्स देंगे, जो आपके योग अभ्यास को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आपको स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे।

#1 सही समय पर योग करें योग करने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। इस समय आपका शरीर ताजगी से भरा होता है और मन भी शांत रहता है। अगर सुबह का समय नहीं मिल पा रहा हो तो शाम को खाली पेट योग करें। ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद कम से कम 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए ताकि पाचन सही से काम कर सके। नियमितता बनाए रखने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें।

#2 आरामदायक कपड़े पहनें योग करते समय आरामदायक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे कपड़े चुनें जो शरीर को हवा लगने दें और ढीले-ढाले हों ताकि आप आसानी से सभी आसनों को कर सकें। सूती या नायलॉन के कपड़े अच्छे विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीना सोखते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े बहुत टाइट न हों ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो और आप आराम से योग कर सकें।

#3 पानी का सेवन करें योग करने से पहले और बाद में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि आपका शरीर पानी से भरपूर रहे। योग करते समय पसीना आता है जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है इसलिए नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। अगर आप लंबे समय तक योग कर रहे हैं तो बीच-बीच में थोड़ा-सा नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय भी ले सकते हैं ताकि शरीर में जरूरी तत्वों की कमी न हो।

#4 प्रशिक्षक की मदद लें अगर आप नए हैं तो पहले कुछ सत्र किसी अनुभवी शिक्षक के साथ लें ताकि आपको सही तरीके से योग करने की समझ मिल सके। इसके अलावा वे आपकी गलतियों को सुधार सकते हैं और आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। शिक्षक आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार योगासनों का चयन कर सकता है और आपको सही तकनीक सिखा सकता है। इससे आपका अभ्यास सुरक्षित और प्रभावी बनेगा, जिससे आप जल्दी परिणाम देख पाएंगे।