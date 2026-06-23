एसिड रिफ्लक्स होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी समस्या है, जिसमें पेट का एसिड खाने की नली तक पहुंच जाता है। इससे सीने में जलन हो सकती है। अगर आपको बार-बार सीने में जलन की समस्या होती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में, जो यह बताते हैं कि आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है।
#1
सीने में जलन होना
सीने में जलन होना एसिड रिफ्लक्स का सबसे आम संकेत है। यह तब होता है जब पेट का एसिड खाने की नली तक पहुंच जाता है। इससे सीने में जलन और जलन महसूस होती है। अगर आपको नियमित रूप से सीने में जलन होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह जलन खाने के तुरंत बाद या झुकने पर बढ़ सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और सही उपचार लें।
#2
गले में खराश होना
अगर आपको बार-बार गले में खराश होती है तो यह भी एसिड रिफ्लक्स का एक संकेत हो सकता है। यह तब होता है जब पेट का एसिड गले तक पहुंच जाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको बार-बार गले में खराश होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह खराश खाने या झुकने पर बढ़ सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और सही उपचार लें।
#3
निगलने में दिक्कत होना
अगर आपको खाना या पानी निगलने में दिक्कत होती हो तो यह भी एसिड रिफ्लक्स का एक संकेत हो सकता है। यह तब होता है जब पेट का एसिड खाने की नली तक पहुंच जाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। इससे निगलने में दर्द या कठिनाई हो सकती है। अगर आपको नियमित रूप से ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सही उपचार से आपको राहत मिल सकती है।
#4
पेट फूलना या गैस बनना
पेट फूलना या गैस बनना भी एसिड रिफ्लक्स के आम संकेतों में से एक है। अगर आपको बार-बार पेट फूलने या गैस बनने की समस्या होती रहती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पेट का एसिड खाने की नली तक पहुंच गया है। इससे पेट में असहजता और भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आपको नियमित रूप से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
#5
रात को सोने में दिक्कत होना
अगर रात को सोते समय सीने में जलन या सांस लेने में कठिनाई होती हो तो यह भी एसिड रिफ्लक्स का एक संकेत हो सकता है। यह तब होता है जब आप लेटते हैं और पेट का एसिड खाने की नली तक पहुंच जाता है। इससे सोने में परेशानी हो सकती है। अगर आपको नियमित रूप से ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।