एसिड रिफ्लक्स होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, न करें नजरअंदाज

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पेट फूलना या गैस बनना

पेट फूलना या गैस बनना भी एसिड रिफ्लक्स के आम संकेतों में से एक है। अगर आपको बार-बार पेट फूलने या गैस बनने की समस्या होती रहती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पेट का एसिड खाने की नली तक पहुंच गया है। इससे पेट में असहजता और भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आपको नियमित रूप से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।