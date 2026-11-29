मोच लगे तो इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

मोच लगी है तो इन 5 संकेतों को नजरअंदाज न करें, हो सकती है बड़ी समस्या

लेखन अंजली 09:30 am Nov 29, 202609:30 am

क्या है खबर?

मोच एक आम चोट है, जो खेलकूद या रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान लग सकती है। हालांकि, कई लोग इसे हल्के में लेते हैं और इसे ठीक करने के लिए घरेलू उपाय अपनाते रहते हैं। यह तरीका सही हो सकता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें मोच को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।