मोच लगी है तो इन 5 संकेतों को नजरअंदाज न करें, हो सकती है बड़ी समस्या
क्या है खबर?
मोच एक आम चोट है, जो खेलकूद या रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान लग सकती है। हालांकि, कई लोग इसे हल्के में लेते हैं और इसे ठीक करने के लिए घरेलू उपाय अपनाते रहते हैं। यह तरीका सही हो सकता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें मोच को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
#1
अगर दर्द सहन करने लायक न हो तो डॉक्टर से मिलें
अगर मोच लगने के बाद आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप सामान्य कामकाज भी नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, खासतौर से अगर दर्द रात को सोने में भी बाधा डाल रहा हो या दर्द कम करने वाली दवाएं लेने के बाद भी दर्द कम न हो रहा हो।
डॉक्टर आपकी स्थिति का सही आकलन कर उचित इलाज बता सकते हैं।
#2
सूजन को नजरअंदाज न करें
अगर मोच लगने के बाद प्रभावित जगह पर सूजन आ जाए तो इसे नजरअंदाज न करें।
सूजन का बढ़ना यह इशारा हो सकता है कि चोट गंभीर है, खासतौर से अगर सूजन के साथ-साथ लालिमा, गर्माहट या बुखार भी हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
ये लक्षण संक्रमण या अन्य गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। सही समय पर इलाज कराने से समस्या और भी बढ़ने से रुक सकती है।
#3
हिलाने-डुलाने में दिक्कत होने पर मेडिकल सहायता लें
अगर मोच लगने के बाद प्रभावित अंग को हिलाने-डुलाने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, खासतौर से अगर आपको अंग को सीधा या मोड़ने में परेशानी हो रही हो या फिर अंग अपनी सामान्य स्थिति में न आ रहा हो।
डॉक्टर आपकी स्थिति का सही आकलन कर आपको एक्स-रे कराने की सलाह दे सकते हैं ताकि अंदरूनी चोट का पता चल सके और उसका उचित इलाज किया जा सके।
#4
खड़े होने या बैठने में परेशानी हो तो डॉक्टर से करें संपर्क
अगर आपको मोच लगने के बाद खड़े होने या बैठने में परेशानी हो रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। यह इशारा हो सकता है कि आपकी चोट गंभीर है या फिर किसी हड्डी में दरार हुआ है।
डॉक्टर आपकी स्थिति का सही आकलन कर उचित इलाज बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चलने में दिक्कत हो या पैरों में कमजोरी महसूस हो रही हो तो भी डॉक्टर से संपर्क करें।
#5
खुली मोच को नजरअंदाज करना भी हो सकता है गलत
अगर मोच खुली हो यानी त्वचा फटी हुई हो और खून बह रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें क्योंकि यह संक्रमण फैलने का कारण बन सकती है।
डॉक्टर आपकी स्थिति का सही आकलन कर उचित इलाज बता सकते हैं।
इसके अलावा अगर मोच के साथ हल्का या तेज खून निकल रहा हो तो भी डॉक्टर से संपर्क करें।