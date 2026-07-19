अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो भारत के इन ट्रेक्स का करें रुख
क्या है खबर?
ट्रेकिंग एक रोमांचक गतिविधि है, जो न केवल शारीरिक सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। भारत में कई ऐसे ट्रेक्स हैं, जो शुरुआती लोगों के लिए आदर्श हैं। इन ट्रेक्स पर आप कुदरत की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसे ट्रेक्स के बारे में बताते हैं, जो आपको ट्रेकिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
#1
कुद्रेमुख ट्रेक (कर्नाटक)
कुद्रेमुख ट्रेक कर्नाटक में स्थित है और इसे 'कुड्रेमुख नेशनल पार्क' के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह ट्रेक लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और इसे दो हिस्सों में बांटा गया है।
इस ट्रेक पर आपको घने जंगल, हरे-भरे मैदान और पहाड़ों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है।
यह ट्रेक शुरुआत करने वालों के लिए भी सही है, लेकिन कुछ हिस्सों में चढ़ाई थोड़ी कठिन हो सकती है।
#2
चंद्रशिला ट्रेक (उत्तराखंड)
चंद्रशिला ट्रेक उत्तराखंड में स्थित है और इसे 'चौखंबा' नामक पहाड़ तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
यह ट्रेक लगभग 8 किलोमीटर लंबा है, जो कि चोपता से शुरू होकर विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ तक जाता है।
इस ट्रेक पर आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। यहां का मौसम सर्दियों में ठंडा रहता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ ले जाना जरूरी है।
#3
मुन्नार ट्रेक (केरलम)
मुन्नार ट्रेक केरलम राज्य में स्थित है और इसे 'मुन्नार हिल्स' नामक पहाड़ी श्रृंखला तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
यह ट्रेक लगभग 15 किलोमीटर लंबा है और इसमें चढ़ाई अधिक नहीं होती। इस ट्रेक पर आपको चाय के बागानों, झरनों और हरे-भरे मैदानों का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा।
यहां का मौसम सालभर सुहावना रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में बारिश होने की संभावना अधिक होती है।
#4
सांगला घाटी ट्रेक (हिमाचल प्रदेश)
सांगला घाटी ट्रेक हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे 'बस्पा' नामक नदी घाटी तक पहुंचने के लिए किया जाता है।
यह ट्रेक लगभग 23 किलोमीटर लंबा है और इसमें चढ़ाई अधिक नहीं होती। इस ट्रेक पर आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, पारंपरिक गांवों और खूबसूरत झरनों का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा।
यहां का मौसम गर्मियों में सुहावना रहता है, लेकिन सर्दियों में ठंडा रहता है।