स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं तो रामदाना से बनाएं ये व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

रामदाना एक पौष्टिक और सेहतमंद अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर होता है। यह वजन घटाने में मदद करता है और पाचन को सही रखता है। रामदाना ग्लूटन-मुक्त होता है, जिससे यह सीलियक रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। आइए आज हम आपको रामदाना से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 रामदाना की खीर रामदाना की खीर एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें भिगोए हुए रामदाना डालें, फिर इसे धीमी आंच पर पकने दें। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इसे कुछ देर तक पकाने के बाद ठंडा करके परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

#2 रामदाना के लड्डू रामदाना के लड्डू एक बेहतरीन नाश्ता विकल्प हो सकते हैं, जिन्हें आप बच्चों और बड़ों दोनों को खिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले घी में बेसन भूनें, फिर उसमें भिगोए हुए रामदाना डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें गुड़ या चीनी मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। ये लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि ऊर्जा देने वाले भी हैं और इनमें मौजूद फाइबर पाचन को सही रखने में मदद करता है।

Advertisement

#3 रामदाना का उपमा उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप आमतौर पर सूजी से बनाते हैं, लेकिन इसे रामदाना से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तेल में राई, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते भूनें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालें। अब इसमें भिगोए हुए रामदाना डालकर पानी मिलाएं और पकने दें। यह उपमा पौष्टिक होने के साथ-साथ आपके पाचन को भी सही रखता है।

Advertisement

#4 रामदाना की खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे आप अक्सर मूंग दाल और चावल से बनाते हैं, लेकिन इसे रामदाना से भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले घी में जीरा, हींग, हरी मिर्च आदि मसाले भूनें, फिर इसमें धुली मूंगदाल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। यह खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ-साथ पाचन को भी सही रखती है।