कुत्ते के मालिक हैं तो ये 5 बातें न करें नजरअंदाज, हो सकती हैं गलतियां
क्या है खबर?
कुत्ता सबसे वफादार जानवरों में से एक है और जब आप उसे अपना साथी बनाते हैं तो आपको उसकी देखभाल करनी होती है। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो आपके कुत्ते के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका कुत्ता स्वस्थ और खुश रहे।
#1
कुत्ते को समय पर खाना न देना
कुत्ते को समय पर खाना न देना एक बड़ी गलती है। अगर आप अपने कुत्ते को समय पर खाना नहीं देते तो इससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। नियमित अंतराल पर खाना देने से उसका पाचन तंत्र सही रहता है और वह स्वस्थ रहता है। इसके अलावा समय पर खाना देने से आपका कुत्ता खुश भी रहता है और उसका मूड भी अच्छा रहता है।
#2
पानी की कमी रखना
कुत्ते के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हमेशा उसके लिए पानी नहीं होगा तो वह पानी की कमी का शिकार हो सकता है, जिससे उसकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने कुत्ते के पास एक साफ और ताजा पानी की बोतल रखें ताकि वह जब चाहें पानी पी सके और स्वस्थ रहे। इसके अलावा गर्मियों के दौरान उसे अधिक पानी पिलाएं ताकि वह ठंडा और ताजा महसूस करे।
#3
कसरत की कमी
कुत्ते को भी इंसानों की तरह कसरत की जरूरत होती है। अगर आप उसे बाहर टहलाने या खेलने नहीं ले जाते तो वह सुस्त हो सकता है और उसका वजन बढ़ सकता है। नियमित कसरत से न केवल उसका वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि वह मानसिक रूप से भी सक्रिय रहता है। इसके अलावा कसरत से उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह खुशहाल जीवन जी सकता है।
#4
खाने का ध्यान न रखना
आपकी डाइट आपके स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती है, ठीक वैसे ही आपके कुत्ते की डाइट भी अहमियत रखती है। अगर आप उसे वो खाना देते हैं जो उसके लिए सही नहीं होता तो उसकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए हमेशा उसके लिए पौष्टिक और संतुलित आहार चुनें ताकि वह स्वस्थ रहे और उसकी ऊर्जा भी बनी रहे। इसके अलावा समय-समय पर उसके खान-पान की जांच करते रहें ताकि उसके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें।
#5
ट्रेनिंग की कमी
कुत्ते को अच्छी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है ताकि वह आपके आदेशों का पालन कर सके और घर पर कोई परेशानी न हो। बिना ट्रेनिंग वाला कुत्ता घर में गड़बड़ी कर सकता है या बाहर जाने पर भौंक सकता है जिससे आसपास के लोग परेशान हो सकते हैं। इन 5 सामान्य गलतियों से बचकर आप अपने प्यारे दोस्त का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकते हैं और उसे एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं।