कुत्ते के मालिक हैं तो ये 5 बातें न करें नजरअंदाज, हो सकती हैं गलतियां

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खाने का ध्यान न रखना

आपकी डाइट आपके स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती है, ठीक वैसे ही आपके कुत्ते की डाइट भी अहमियत रखती है। अगर आप उसे वो खाना देते हैं जो उसके लिए सही नहीं होता तो उसकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए हमेशा उसके लिए पौष्टिक और संतुलित आहार चुनें ताकि वह स्वस्थ रहे और उसकी ऊर्जा भी बनी रहे। इसके अलावा समय-समय पर उसके खान-पान की जांच करते रहें ताकि उसके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें।