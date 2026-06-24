अगर दांतों में से आने लगे खून तो न करें अनदेखा, ये हो सकते हैं संकेत

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मसूड़ों की बीमारी का हो सकता है संकेत

दांतों में से खून आना मसूड़ों की बीमारी का एक अहम संकेत हो सकता है। अगर आपके मसूड़े लाल, सूजे हुए या फिर कमजोर दिख रहे हैं तो यह मसूड़ों की बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें और जल्द से जल्द दांतों के डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपकी समस्या का सही निदान कर सकता है और आपको उचित उपचार बता सकता है। नियमित जांच कराने से भी मसूड़ों की बीमारी से बचाव हो सकता है।