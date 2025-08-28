इडली बनाम रोटी: स्कूल टिफिन के लिए इनमें से क्या है बेहतर?

बच्चों के लिए टिफिन में क्या भेजा जाए, यह एक आम चिंता का विषय है और इस दौरान लोग तरह-तरह के विकल्पों पर विचार करते हैं। इडली और रोटी भी इन्हीं में से एक हैं, लेकिन माता-पिता को समझ नहीं आता कि इनमें से किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है। आइए आज हम आपको इन दोनों की रेसिपी और पोषण मूल्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिससे आप अपने बच्चे के लिए सही विकल्प चुन सकें।

इडली इडली बनाने का तरीका इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करें, फिर उसमें खट्टे-दही से बनी दाल-चावल की घोल डालकर भाप में पकाएं। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, करी पत्ता, हरी मिर्च और हिंग डालकर भूनें, फिर इसमें पानी और नमक मिलाकर पकाएं। अब एक कटोरे में दाल-चावल का मिश्रण और तड़का मिलाएं और इसे इडली के सांचे में डालकर भाप में पकाएं।

रोटी रोटी बनाने का तरीका रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा, नमक, तेल और पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें। इसके बाद एक तवे को गर्म करके उस पर थोड़ी देसी घी या तेल फैलाएं, फिर उसमें एक-एक कर रोटी डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें। इसी तरह सारी रोटी बेलकर उन्हें सेकें और फिर इन्हें सब्जी या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।

पोषण इडली और रोटी के पोषण मूल्य इडली में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन-A और विटामिन-C भी पाया जाता है। दूसरी ओर 100 ग्राम रोटी में 218 कैलोरी, 7.7 ग्राम प्रोटीन, 0.9 ग्राम वसा, 44 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.4 ग्राम फाइबर, 0.5 मिलीग्राम थायामिन, 4 मिलीग्राम नाइयासिन और 2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो इसे पौष्टिक बनाते हैं।