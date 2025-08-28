कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक हैं ये 5 सब्जियां, डाइट में करें शामिल

अधिक कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह शरीर में खून के थक्के बनने का कारण बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर ध्यान दें। इसके लिए आप खाने में कुछ सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

#1 पालक पालक एक ऐसी सब्जी है, जो शरीर के लिए फायदेमंद तत्वों जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन-K से भरपूर होती है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पालक अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। इसे अपनी डाइट में शामिल करें। आप चाहें तो इसे सलाद, सूप या फिर सब्जी के तौर पर खा सकते हैं।

#2 टमाटर टमाटर में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में लाइकोपीन नामक एक खास तत्व होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत होने से रोक सकता है। रोजाना एक टमाटर का सेवन करें। आप चाहें तो इसे सलाद या फिर सब्जी के तौर पर खा सकते हैं।

#3 चुकंदर चुकंदर में नाइट्रेट्स नामक तत्व होता है, जो शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा चुकंदर में बीटालाइन नामक एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। रोजाना एक चुकंदर का सेवन करें। आप चाहें तो इसे सलाद, सूप या फिर सब्जी के तौर पर खा सकते हैं।

#4 लहसुन लहसुन में एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लहसुन में एलिसिन नामक खास तत्व होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत होने से रोक सकता है। रोजाना एक लहसुन की कली का सेवन करें या फिर इसे किसी भी तरह से खाएं। इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा।