भीड़ में जाने से पहले इन संकेतों को पहचानें, हो सकता है क्राउड क्रश

अगर आप देखें कि लोग अचानक आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे तो यह भी क्राउड क्रश का एक संकेत हो सकता है।

ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई बड़ा हादसा हो रहा हो या कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो रही हो। इस स्थिति में धैर्य बनाए रखें और धीरे-धीरे पीछे हटने की कोशिश करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें।

इसके अलावा आसपास की स्थिति का ध्यान रखें और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने का प्रयास करें।