जानिए किस समय ठंडी सिकाई करनी चाहिए और किस समय गर्म सिकाई

किस समय ठंडी सिकाई करनी चाहिए और कब गर्म सिकाई? जानिए

लेखन अंजली 12:54 pm Jun 24, 202612:54 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर चोट लगने पर बर्फ या गर्म सिकाई करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, कई लोगों को इस बात को लेकर उलझन होती है कि चोट पर बर्फ लगानी चाहिए या गर्म सिकाई करनी चाहिए। इसका सही उत्तर आपके चोट के प्रकार पर निर्भर करता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि चोट के लिए बर्फ का इस्तेमाल करना चाहिए या गर्म सिकाई का ताकि इससे जल्द आराम मिल सके और दर्द भी कम हो।