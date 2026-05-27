आइस एप्पल या नारियल पानी: सेहत के लिए क्या है बेहतर?

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आइस एप्पल और नारियल पानी का सेवन लोग खूब करते हैं। हालांकि, कई लोग इन दोनों को एक जैसा समझते हैं, जबकि इनमें पोषण तत्वों की मात्रा अलग होती है। आइस एप्पल और नारियल पानी के बीच अंतर जानने के लिए इस लेख को पढ़ें। यहां हम आपको इन दोनों के फायदे और पोषक तत्वों की जानकारी देंगे, जिससे आप समझ सकें कि शरीर के लिए इनमें से क्या बेहतर है।

आइस एप्पल आइस एप्पल के फायदे आइस एप्पल का सेवन पाचन को सही रखने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि आइस एप्पल में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा आइस एप्पल में सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। आइस एप्पल के अन्य फायदे भी हैं, जो इसे सेहत के लिए खास बनाते हैं।

पोषक तत्व आइस एप्पल में मौजूद पोषक तत्व आइस एप्पल में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-K जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। फाइबर पाचन को सही रखने में मदद कर सकते हैं, जबकि पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान कर सकता है और आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है।

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नारियल पानी नारियल पानी के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ नारियल पानी का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने, वजन को संतुलित रखने, पाचन को स्वस्थ रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। नारियल पानी में कैलोरी कम होती है और पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन-C और विटामिन-B6 की मात्रा अधिक होती है, जो आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान कर सकती है।

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पोषक तत्व नारियल पानी में मौजूद पोषक तत्व नारियल पानी में कैलोरी कम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन-C और विटामिन-B6 की मात्रा अधिक होती है, जो आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम और फाइबर भी शामिल होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती देने के साथ-साथ पाचन को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं।