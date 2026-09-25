कोई धुन गुनगुनाने के लाभ

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कोई धुन गुनगुनाना, जानिए इससे मिलने वाले लाभ

लेखन सयाली 04:04 pm Sep 25, 202604:04 pm

क्या है खबर?

कोई धुन गुनगुनाना एक सरल और आरामदायक गतिविधि है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाल सकती है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि हमारे मूड को भी बेहतर बनाता है। गुनगुनाने से शरीर में खुश करने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमें खुश और संतुलित महसूस कराता है। इसके अलावा यह हमारी सांसों को भी नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं कि कैसे गुनगुनाने से कई फायदे मिल सकते हैं।