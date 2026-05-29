बेसन को इन तरीकों से अपनी डाइट में करें शामिल, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
बेसन, जिसे चने का आटा भी कहते हैं, एक पौष्टिक सामग्री है जो कई व्यंजनों में उपयोग होती है। यह प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर है। इसके अलावा इसमें आयरन और मैग्नीशियम भी होते हैं। बेसन का उपयोग केवल खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि बेसन को किन-किन तरीकों से अपने खाने में शामिल किया जा सकता है।
#1
बेसन के चीले
बेसन के चीले एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं, जो स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों हैं। इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें नमक, मिर्च और सब्जियां मिलाई जाती हैं। इसके बाद इस घोल को तवे पर डालकर पकाया जाता है। यह नाश्ता फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और ऊर्जा प्रदान करता है।
#2
बेसन के लड्डू
बेसन के लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए भुने हुए बेसन को घी में पकाया जाता है, फिर उसमें चीनी और इलायची मिलाई जाती है। यह मिठाई स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो इसे एक सेहतमंद विकल्प बनाती है। बेसन के लड्डू ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराते हैं।
#3
बेसन की सब्जी
बेसन की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसमें चने का आटा मुख्य सामग्री होती है। इसे बनाने के लिए बेसन को पानी में घोलकर उसमें मसाले मिलाए जाते हैं, फिर इसे पकाया जाता है। यह सब्जी खासतौर पर ठंडे मौसम में बनाई जाती है क्योंकि इसमें गर्माहट देने वाले गुण होते हैं। यह सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है और इसे रोटी या चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है।
#4
बेसन के पकौड़े
बारिश के मौसम में बेसन के पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। इन्हें बनाने के लिए बेसन को प्याज, आलू और मसालों के साथ मिलाकर छोटे-छोटे टुकड़ों में तलें जाते हैं। ये पकौड़े कुरकुरे होते हैं और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इन पकौड़ों में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो इन्हें सेहतमंद बनाती है। इनका स्वाद और बनावट बारिश के मौसम में खाने का अलग ही आनंद देते हैं।