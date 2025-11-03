अच्छी नींद के लिए इन 5 तरीकों से करें तेजपत्ता का इस्तेमाल, मिल सकती है राहत

तेजपत्ता एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपकी नींद को भी बेहतर बना सकता है। इसमें मौजूद खास गुण तनाव को कम करने और मानसिक शांति देने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप तेजपत्ता का इस्तेमाल करके अच्छी नींद ले सकते हैं और सुबह तरोताजा महसूस कर सकते हैं।

#1 तेजपत्ते का धुआं करें तेजपत्ते का धुआं करना एक पुरानी परंपरा है, जो आज भी कई जगहों पर प्रचलित है। इसे करने से आपके कमरे का वातावरण साफ होता है और मन को शांति मिलती है। तेजपत्ते को हल्का सा जलाकर उसके धुएं को कमरे में फैलाएं। इससे न केवल हवा साफ होती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी राहत मिलती है। यह तरीका खासकर रात के समय बहुत फायदेमंद होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं।

#2 चाय बनाकर पिएं तेजपत्ते की चाय पीना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे आप नींद को बेहतर बना सकते हैं। इसमें मौजूद गुण तनाव कम करने में सहायक होते हैं और शरीर को आराम देते हैं। एक कप पानी में 2-3 तेजपत्ते डालकर उबालें, फिर इसे छानकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और गर्मागर्म पिएं। यह न केवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि आपको गहरी नींद भी मिलती है। इस चाय का सेवन रात को सोने से पहले करें।

#3 तकिए में रखें अगर आप चाहते हैं कि सोते समय तेजपत्ता की खुशबू आपके नाक तक पहुंचे तो इसे अपने तकिए में रखें। इसके लिए कुछ सूखे तेजपत्तों को कपड़े में बांधकर अपने तकिए के अंदर रखें या किसी पुराने तकिए के खोल में डालें। इससे सोते समय आपको इसकी खुशबू मिलेगी, जो मन को शांति देती है और नींद लाने में मदद करती है। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिन्हें एलर्जी होती है।

#4 नहाते समय इस्तेमाल करें नहाते समय तेजपत्ते का इस्तेमाल करने से भी अच्छी नींद मिल सकती है। इसके लिए नहाने के पानी में कुछ तेजपत्ते डालें और उसे अच्छे से मिलाएं। इससे पानी का रंग बदल जाएगा और उसकी खुशबू भी आएगी। यह तरीका शरीर को आराम देने के साथ-साथ मन को शांति भी देता है। नहाते समय तेजपत्ते का उपयोग करने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और अच्छी नींद मिलेगी।