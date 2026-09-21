बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय उससे बनाएं स्वादिष्ट सैंडविच, जानिए 5 रेसिपी
क्या है खबर?
अगर आप सैंडविच पसंद करते हैं और रोजाना कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो आज का लेख आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हम जानते हैं कि कभी-कभी रात का खाना ज्यादा बन जाता है और अगली सुबह वही खाना दोबारा खाना थोड़ा उबाऊ लगता है। ऐसे में आप बचे हुए खाने से सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। आइए आज हम आपको बचे हुए खाने से 5 सैंडविच बनाने के तरीके बताते हैं।
#1
सब्जी वाला सैंडविच
सबसे पहले एक ब्रेड का टुकड़ा लें और उस पर थोड़ा मक्खन लगाएं, फिर उस पर रात की बची हुई सब्जी डालकर फैलाएं। इसके बाद एक और ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे ऊपर रखें और इसे ग्रिल करें या तवे पर हल्का-सा मक्खन लगाकर सेंक लें।
इसी तरह से आप अपने अन्य बची हुई सब्जी के व्यंजनों से भी सैंडविच बना सकते हैं। यह तरीका आपके खाने को स्वादिष्ट और नया बना सकता है।
#2
दाल का सैंडविच
यह सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले बची हुई दाल को अच्छी तरह से मैश कर लें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक मिलाएं।
अब ब्रेड के एक टुकड़े पर दाल का मिश्रण फैलाएं, फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखकर इसे ग्रिल करें या तवे पर हल्का मक्खन लगाकर सेंक लें।
आप चाहें तो इस सैंडविच में हरी चटनी भी लगा सकते हैं।
#3
चावल का सैंडविच
सबसे पहले बचे हुए चावल को अच्छी तरह से मैश कर लें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक मिलाएं।
अब ब्रेड के एक टुकड़े पर चावल का मिश्रण फैलाएं, फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखकर इसे ग्रिल करें या तवे पर हल्का मक्खन लगाकर सेंक लें।
इस तरह का सैंडविच बनाने के लिए आप अपने किसी भी बचे हुए चावल के व्यंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
पनीर का सैंडविच
पनीर का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले बचे हुए पनीर को कद्दूकस कर लें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक मिलाएं।
अब ब्रेड के एक टुकड़े पर पनीर का मिश्रण फैलाएं, फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखकर इसे ग्रिल करें या तवे पर हल्का मक्खन लगाकर सेंक लें।
इस तरह का सैंडविच बनाने के लिए आप अपने किसी भी बचे हुए पनीर के व्यंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#5
दही का सैंडविच
दही का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नमक मिलाएं।
अब ब्रेड के एक टुकड़े पर दही का मिश्रण फैलाएं, फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखकर इसे ग्रिल करें या तवे पर हल्का मक्खन लगाकर सेंक लें।
इस तरह का सैंडविच बनाने के लिए आप अपने किसी भी बचे हुए दही के व्यंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं।