पूजा के बाद बचे फूलों को न फेंके, उनसे इस तरह बना लें अगरबत्ती
क्या है खबर?
अगरबत्ती न केवल आपके घर को सुगंधित बनाती है, बल्कि पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों में भी इसका खास स्थान है। अक्सर पूजा के बाद बचे हुए फूल बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं। हालांकि, उन्हें अगरबत्ती में बदलकर आप न केवल अपने घर की महक बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप पूजा के बाद बचे फूलों से सुगंधित अगरबत्ती बना सकते हैं।
#1
जरूरी सामान
अगरबत्ती बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि सूखे फूल (गुलाब, चमेली, गेंदा और बेला आदि), बांस की छड़ें, गोंद, कपूर पाउडर, लकड़ी का चूरा, सूखे पत्ते, खुशबू वाला तेल और रंग (वैकल्पिक)।
आप अपने पसंदीदा फूलों का चयन कर सकते हैं और उन्हें अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों का सही मिश्रण आपकी अगरबत्ती को सुगंधित और लंबे समय तक जलने वाला बनाएगा।
#2
फूलों को सुखाएं
सबसे पहले पूजा के बाद बचे हुए फूलों को अच्छे से धो लें, ताकि उनमें से गंदगी और कीड़े-मकोड़े हट जाएं। इसके बाद फूलों को छांव में सुखाने के लिए फैलाएं या किसी सूती कपड़े पर रख दें।
ध्यान रखें कि फूल पूरी तरह से सूख जाने चाहिए, ताकि उनमें नमी न रहे और वे जल्दी सड़ें नहीं। सूखे फूलों का इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में अच्छा होता है और वे लंबे समय तक महकते भी हैं।
#3
अगरबत्ती बनाने का तरीका
अगरबत्ती बनाने के लिए सबसे पहले सूखे फूलों को पीस लें, ताकि उनका पेस्ट तैयार हो जाए। इसके बाद इस पेस्ट में गोंद, कपूर पाउडर, लकड़ी का चूरा और सूखे पत्ते मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें खुशबू वाला तेल भी मिला सकते हैं, जिससे इसकी महक और बढ़ जाएगी। अब इस मिश्रण को बांस की छड़ों पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें।
ध्यान रखें कि मिश्रण अच्छी तरह से फैलाया गया हो, ताकि अगरबत्ती अच्छी बने।
#4
अगरबत्ती को जलाने का तरीका
अगरबत्ती को जलाने के लिए सबसे पहले उसकी एक छड़ को पकड़कर दूसरी छड़ को धीरे-धीरे घुमाते हुए उसे जलाएं। ध्यान रखें कि आग पूरी तरह से लगे, ताकि अगरबत्ती अच्छी तरह से जल सके।
जलती हुई अगरबत्ती को पूजा स्थल पर रखें या अपने कमरे में रखें जिससे पूरा घर महक उठेगा। इस प्रकार आप आसानी से पूजा के बाद बचे हुए फूलों से सुगंधित अगरबत्ती बना सकते हैं, जो आपके घर को महकाएंगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।