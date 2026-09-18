पूजा के बचे फूलों से अगरबत्ती बनाना

पूजा के बाद बचे फूलों को न फेंके, उनसे इस तरह बना लें अगरबत्ती

लेखन सयाली 03:44 pm Sep 18, 202603:44 pm

क्या है खबर?

अगरबत्ती न केवल आपके घर को सुगंधित बनाती है, बल्कि पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों में भी इसका खास स्थान है। अक्सर पूजा के बाद बचे हुए फूल बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं। हालांकि, उन्हें अगरबत्ती में बदलकर आप न केवल अपने घर की महक बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप पूजा के बाद बचे फूलों से सुगंधित अगरबत्ती बना सकते हैं।