बची हुई सब्जियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए उनसे बनाएं ये 5 लजीज व्यंजन
क्या है खबर?
आमतौर पर कई लोग ज्यादा सब्जियां खरीदकर रख लेते हैं और जब वे सड़ जाती हैं तो उन्हें फेंकना पड़ता है। हालांकि, इससे पैसों के साथ-साथ खाने की भी काफी बर्बादी होती है। ऐसे में बची हुई सब्जियों के खराब होने से पहले आपको उन्हें खान-पान का हिस्सा बना लेना चाहिए। इसके लिए आप ये 5 तरह के व्यंजन चुन सकते हैं, जो बची हुई सब्जियों को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका होते हैं।
#1
बचे हुए पनीर के टुकड़ों को दें नया स्वाद
बची हुई सब्जियों के साथ पनीर के टुकड़े डालकर एक बेहतरीन व्यंजन बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट भूनें। फिर इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और जब तक मसाला तेल छोड़ने न लगे तब तक पकाएं। इसके बाद इसमें बची हुई सब्जियां और पनीर के टुकड़े डालकर कुछ मिनट पकाएं। अंत में इसे गर्मा-गर्म रोटी के साथ परोसें।
#2
बची हुई सब्जियों से बनाएं टिक्की
सबसे पहले बची हुई सब्जियों को एक कटोरे में डालकर उसमें उबले हुए आलू मैश करके मिलाएं। अब इसमें बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर उन्हें तवे पर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें। आखिर में गर्मा-गर्म टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा।
#3
बची हुई सब्जियों से बनाएं पकौड़े
सबसे पहले बेसन में नमक और थोड़ा-सा पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब बेसन के घोल में बची हुई सब्जियां डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें एक-एक कर के चम्मचभर मिश्रण डालें और सुनहरा होने तक तलें। आखिर में गर्मा-गर्म पकौड़ों को हरी चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह व्यंजन आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा और चाय के साथ बेहतरीन लगेगा।
#4
बची हुई सब्जियों से बनाएं चटपटा चावल
सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, राई, उड़द दाल और करी पत्ता डालें। अब इसमें बची हुई सब्जियां डालकर उन्हें अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए चावल डालें और अच्छे से मिलाकर पकाएं। अंत में इसमें नींबू का रस, नमक और हरी धनिया डालकर मिलाएं। अब आपका चटपटा चावल तैयार है, जो पौष्टिक भी होता है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।
#5
बची हुई सब्जियों से बनाएं पिज्जा
सबसे पहले मैदा, सूजी, नमक और पानी मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आटे को बेलकर तवे पर सेंकें। इसके बाद बेसन में पानी मिलाकर घोल तैयार करें और इसे करछी से बेस पर डालें। अब बेस पर अपनी पसंदीदा बची हुई सब्जियां, पनीर और चीज डालकर इसे ओवन में ग्रिल करें। आपका पिज्जा तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।