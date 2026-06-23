बची हुई सब्जियों से बनाएं ये 5 व्यंजन

बची हुई सब्जियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए उनसे बनाएं ये 5 लजीज व्यंजन

लेखन सयाली 04:27 pm Jun 23, 202604:27 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर कई लोग ज्यादा सब्जियां खरीदकर रख लेते हैं और जब वे सड़ जाती हैं तो उन्हें फेंकना पड़ता है। हालांकि, इससे पैसों के साथ-साथ खाने की भी काफी बर्बादी होती है। ऐसे में बची हुई सब्जियों के खराब होने से पहले आपको उन्हें खान-पान का हिस्सा बना लेना चाहिए। इसके लिए आप ये 5 तरह के व्यंजन चुन सकते हैं, जो बची हुई सब्जियों को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका होते हैं।