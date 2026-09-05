अपनी इनडोर बिल्ली को पट्टा पहनाकर बाहर घुमाने के लिए करें ये तैयारियां, रहेगी खुश

जब आपकी बिल्ली पट्टा पहनने में सहज हो जाए तो उसे बाहर का माहौल दिखाने का समय आ गया है। शुरुआत में उसे घर के पास ही घुमाएं, ताकि वह बाहर की दुनिया से परिचित हो सके।

इस दौरान उसे नए अनुभव मिलेंगे, जैसे कि घास पर चलना और पक्षियों की आवाज सुनना। आप उसे धीरे-धीरे पार्क या बगीचे जैसी जगहों पर ले जा सकते हैं. जहां वह खुली हवा में खेल सके और आस-पास की चीजों को देख सके।