क्या आपका तोता तनाव में है? जानिए इससे जुड़ी 5 अहम बातें

तोता एक ऐसा पक्षी है, जो अपनी समझदारी और इंसानों के साथ घुलने-मिलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि, कभी-कभी तोते में चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उसकी सेहत पर असर पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका तोता चिंता में है या नहीं। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने पालतू पक्षी की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।

#1 पंखों को फड़फड़ाना अगर आपका तोता बार-बार अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है कि वह चिंता में है। पंखों को फड़फड़ाना अक्सर तब होता है जब तोता खुद को असुरक्षित महसूस करता है या उसे कोई डर सताता है। इस स्थिति में तोते को शांत करने की कोशिश करें और उसे एक सुरक्षित और आरामदायक जगह पर रखें ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके।

#2 चिल्लाना या जोर से आवाज करना तोते का चिल्लाना या जोर से आवाज करना भी एक संकेत हो सकता है कि वह चिंता में है। अगर आपका तोता बिना किसी वजह के जोर से चिल्ला रहा है तो यह दर्शाता है कि वह किसी बात से परेशान है। इस स्थिति में उसे शांत करने की कोशिश करें और उसके आसपास का माहौल आरामदायक बनाएं ताकि वह खुद को बेहतर महसूस कर सके।

#3 पिंजरे में छिपना अगर आपका तोता अक्सर पिंजरे के कोने में जाकर छिप जाता है या अपने पंखों से अपना सिर ढक लेता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह चिंता में है। इस स्थिति में उसे बाहर लाने की कोशिश करें और उसके साथ खेलें ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। इसके अलावा उसे कुछ पसंदीदा खिलौने दें और उसके साथ बातचीत करें ताकि वह खुद को बेहतर महसूस कर सके।

#4 भोजन करना बंद करना चिंता में तोते अक्सर अपना भोजन करना बंद कर देते हैं या बहुत ही कम खाते हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। अगर आप देखते हैं कि आपका तोता कम खाना शुरू कर दिया है तो तुरंत उसके खाने की मात्रा बढ़ाएं और उसे ताजे फल आदि दें ताकि उसकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें। इसके अलावा उसे पानी भी पिलाएं ताकि वह हाइड्रेटेड रहे और स्वस्थ बने रहे।