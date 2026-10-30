सर्दियों में आपको हुई है रूसी या सूखे स्कैल्प की समस्या? ऐसे करें पहचान
क्या है खबर?
सर्दियों में त्वचा के साथ-साथ सिर की त्वचा की नमी भी कम हो जाती है, जिससे सूखे स्कैल्प और रूसी में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, ये दोनों समस्याएं अलग होती हैं और इनके लिए अलग-अलग उपाय की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आपके सिर में रूसी है या फिर आपका स्कैल्प सूखा है।
#1
सिर पर खुजली होना
अगर आपके सिर पर खुजली हो रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके स्कैल्प में रूसी है। दरअसल, रूसी एक प्रकार का संक्रमण है।
ऐसे में यह खुजली के साथ-साथ सफेद गुच्छों का निर्माण करता है। वहीं, सूखे स्कैल्प में खुजली नहीं होती है।
अगर आपको सिर में खुजली हो रही है तो आपको रूसी के लिए खास शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपके स्कैल्प की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है।
#2
सिर पर सफेद गुच्छे होना
सिर में सफेद गुच्छे होना भी रूसी का एक प्रमुख संकेत है। ये गुच्छे बालों के कड़े होने के कारण बनते हैं और सिर की त्वचा पर उगने वाले अन्य बालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
यह संक्रमण बालों की जड़ों में सूखापन पैदा करता है, जिससे बाल टूटने लगते हैं। अगर आपको अपने सिर पर सफेद गुच्छे दिखाई दें तो आपको विशेष शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
#3
सिर पर लालिमा और सूजन होना
अगर आपके सिर पर लालिमा और सूजन है तो यह रूसी का संकेत है। दरअसल, रूसी एक प्रकार का संक्रमण है, जो खोपड़ी पर लालिमा और सूजन पैदा करता है।
इसके अलावा यह संक्रमण बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। अगर आपको अपने सिर पर लालिमा और सूजन दिखाई दें तो विशेष शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
#4
सिर पर तैलीय परत बनना
अगर आपके सिर पर तैलीय परत बन रही है तो यह रूसी का एक और संकेत है। यह परत खमीर के कारण होती है, जो बालों की जड़ों को कमजोर करता है और उन्हें टूटने का कारण बनता है।
इसके अलावा यह संक्रमण खुजली और जलन भी पैदा करता है। अगर आपको अपने सिर पर तेलीय परत दिखाई दें तो विशेष शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके साथ ही आपको विशेषज्ञ से भी संपर्क करना चाहिए।