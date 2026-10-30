सर्दियों में आपको हुई है रूसी या सूखे स्कैल्प की समस्या? ऐसे करें पहचान

अगर आपके सिर पर खुजली हो रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके स्कैल्प में रूसी है। दरअसल, रूसी एक प्रकार का संक्रमण है।

ऐसे में यह खुजली के साथ-साथ सफेद गुच्छों का निर्माण करता है। वहीं, सूखे स्कैल्प में खुजली नहीं होती है।

अगर आपको सिर में खुजली हो रही है तो आपको रूसी के लिए खास शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपके स्कैल्प की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है।