चिहुआहुआ कुत्ते को सर्दियों के दौरान स्वस्थ और खुश रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

चिहुआहुआ कुत्ते छोटे होते हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा और जिज्ञासा की कोई कमी नहीं होती। सर्दियों के दौरान इनका ख्याल रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि ठंड इनके लिए काफी कष्टदायक हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनकी मदद से आप अपने चिहुआहुआ को सर्दियों में भी स्वस्थ और खुश रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने पालतू को ठंड से बचा सकते हैं।

#1 गर्म स्थान पर रखें सर्दियों में अपने चिहुआहुआ को गर्म स्थान पर रखें। ठंडे फर्श या ठंडी सतहों पर न छोड़ें क्योंकि इससे उसे सर्दी लग सकती है। उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां हीटर या गर्मी देने वाला कोई साधन हो, जो उसे गर्माहट प्रदान करें। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए एक गर्म कंबल का इस्तेमाल करें ताकि वह ठंड से सुरक्षित रहे। इससे वह आरामदायक महसूस करेगा और स्वस्थ रहेगा।

#2 गर्म कपड़े पहनाएं चिहुआहुआ के लिए गर्म कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है। बाजार में कई तरह के कुत्तों के लिए स्वेटर और जैकेट मिलते हैं, जो आपके पालतू को ठंड से बचाने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े ढीले न हों ताकि वह आराम से चल सके। इसके अलावा कपड़ों की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वे उसकी त्वचा से चिपके न रहें और उसे कोई असुविधा न हो।

#3 नियमित व्यायाम कराएं भले ही मौसम कैसा भी हो, अपने चिहुआहुआ को नियमित रूप से व्यायाम कराना जरूरी है। सर्दियों में उसे जल्दी बाहर न निकालें जब तक कि सूरज निकल न जाए और मौसम थोड़ा गर्म न हो जाए। सुबह या शाम के समय उसे टहलने के लिए बाहर ले जाएं जब तापमान थोड़ा बेहतर हो। इसके अलावा घर के अंदर भी उसे खेलने दें ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे और वह स्वस्थ रहे।

#4 खान-पान का ध्यान रखें अपने चिहुआहुआ की खाने-पीने का खास ध्यान रखें। ठंड के मौसम में कुत्ते अक्सर कम खाते हैं इसलिए उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर खाना दें ताकि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत रहे। इसके अलावा गर्म पानी दें ताकि उनका पाचन सही बना रहे और वे पानी की कमी से बचे रहें। साथ ही ताजे फल और सब्जियां भी शामिल करें, जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद हों।