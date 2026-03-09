गर्मियों के कपड़ों का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होंगे खराब

गर्मियों के कपड़े हल्के और आरामदायक होने चाहिए ताकि आप पूरे दिन ताजगी महसूस कर सकें। हालांकि, कई लोग गर्मियों के कपड़ों को धोते समय या उन्हें स्टोर करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे ये जल्दी खराब हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपने गर्मियों के कपड़ों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 कपड़े धोते समय इन बातों का रखें ध्यान गर्मियों के कपड़ों को धोते समय सबसे पहले ध्यान रखें कि आप हल्के साबुन का उपयोग करें। भारी साबुन से कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें क्योंकि गर्म पानी से कपड़े सिकुड़ सकते हैं और उनका रंग भी फीका पड़ सकता है। कपड़ों को धोते समय उन्हें उल्टा कर लें ताकि उनके बाहरी हिस्से पर कोई असर न पड़े। इस तरह से आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे रहेंगे।

#2 सुखाने का सही तरीका अपनाएं कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाने का तरीका भी अहम है। धूप में सुखाने से न केवल कीटाणु खत्म होते हैं बल्कि कपड़ों की ताजगी भी बनी रहती है। हालांकि, ध्यान रखें कि बहुत देर तक धूप में न रखें क्योंकि इससे रंग फीका पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप कपड़ों को छांव में फैलाकर सुखाएं ताकि उनका रंग बरकरार रहे। इसके अलावा आप कपड़ों को हवा में लटकाकर भी सुखा सकते हैं।

Advertisement

#3 स्टोर करते समय ध्यान दें गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करते समय सही तरीके अपनाना जरूरी है। कपड़ों को साफ करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाकर अलमारी में रखें। प्लास्टिक बैग्स का उपयोग न करें क्योंकि इससे नमी हो सकती है और कीटाणु पनप सकते हैं। इसके बजाय सूती कपड़े या कागज के बैग्स का उपयोग करें। अगर आप लंबे समय तक अपने कपड़ों को स्टोर करना चाहते हैं तो उनके बीच में नेफ्थलीन गोलियां रख सकते हैं ताकि कीड़े-मकोड़े न लगें।

Advertisement

#4 आयरन करते समय सावधानी बरतें अगर आपके कपड़े झुर्रियों वाले हैं तो उन्हें आयरन करते समय सावधानी बरतें। गरम आयरन का उपयोग न करें बल्कि मध्यम तापमान पर आयरन करें। इसके अलावा कपड़ों को आयरन करते समय थोड़ी सी नमी रखें ताकि वे अच्छे से सेट हो सकें। अगर आपके पास भाप वाला आयरन है तो उसका उपयोग करें क्योंकि इससे झुर्रियां आसानी से हट जाती हैं और कपड़े अच्छे से सेट हो जाते हैं।