सेक्विन साड़ी की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सेक्विन साड़ी अपनी चमक और आकर्षण के कारण खास मौकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। इन साड़ियों पर लगे छोटे-छोटे चमकीले टुकड़े इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। हालांकि, इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गलत तरीके से धोने या स्टोर करने पर ये खराब हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सेक्विन साड़ियों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 ड्राई क्लीनिंग करवाएं सेक्विन साड़ियों की सबसे अच्छी देखभाल करने का तरीका ड्राई क्लीनिंग है। जब भी आपकी सेक्विन साड़ी गंदी हो जाए तो उसे घर पर धोने की बजाय ड्राई क्लीनिंग करवा लें। इससे साड़ी के चमकीले टुकड़े सुरक्षित रहते हैं और वह जल्दी खराब नहीं होती। ड्राई क्लीनिंग से गंदगी और पसीने के दाग भी अच्छे से हट जाते हैं, जिससे आपकी साड़ी नई जैसी दिखती है। ध्यान रखें कि घर पर धोने से चमकीले टुकड़े टूट सकते हैं।

#2 ठंडे पानी का करें इस्तेमाल अगर आपको अपनी सेक्विन साड़ी धोनी पड़े तो हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से धोने पर चमकीले टुकड़े खराब हो सकते हैं या निकल सकते हैं। ठंडा पानी न केवल गंदगी हटाता है बल्कि साड़ी के रंग और चमक को भी बरकरार रखता है। इसके अलावा ठंडे पानी से धोने पर साड़ी जल्दी सूखती भी है और उसमें किसी प्रकार की सिकुड़न या नुकसान नहीं होता।

#3 हल्का साबुन उपयोग करें सेक्विन साड़ी धोते समय हल्का साबुन उपयोग करना जरूरी है। भारी साबुन से चमकीले टुकड़े टूट सकते हैं या उनकी चमक फीकी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा हल्केसाबुन का ही इस्तेमाल करें, जो आपकी साड़ी को साफ रखे और उसमें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। इस तरह आपकी सेक्विन साड़ी लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी और उसका रंग और चमक बरकरार रहेगा। हल्के साबुन से धोने पर साड़ी जल्दी सूखती भी है।

#4 धूप से बचाएं सूरज की किरणें चमकीले टुकड़ों पर बुरा असर डाल सकती हैं इसलिए इन्हें धूप में न रखें। जब भी अपनी सेक्विन साड़ी को स्टोर करें तो उसे किसी अंधेरी जगह पर रखें जहां धूप न आए। इससे न केवल चमकीले टुकड़े सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपकी साड़ी का रंग भी बरकरार रहेगा। धूप में रखने से चमकीले टुकड़े टूट सकते हैं या उनकी चमक फीकी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा अपनी सेक्विन साड़ियों को सही तरीके से स्टोर करें।