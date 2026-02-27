बदलते मौसम में पालतू कुत्ते का इस तरह से रखें ख्याल, रहेंगे स्वस्थ

बदलते मौसम में पालतू कुत्ते को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान पालतू कुत्ते में सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त और उल्टी जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस समय पालतू कुत्ते की देखभाल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू कुत्ते का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं।

#1 पालतू कुत्ते को खिलाएं ताजे फल और सब्जियां बदलते मौसम में पालतू कुत्ते की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, जिसके कारण उन्हें बीमार होने का खतरा अधिक रहता है। इससे बचाने के लिए पालतू कुत्ते को ताजे फल और सब्जियों का सेवन कराएं। आप पालतू कुत्ते को सेब, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और कद्दू जैसे खाद्य पदार्थ दे सकते हैं। ये चीजें न केवल उनके लिए पौष्टिक होती हैं, बल्कि उन्हें पानी की कमी से बचाने में भी मदद करती हैं।

#2 पालतू कुत्ते को पहनाएं गर्म कपड़े अगर आपके पालतू कुत्ते का शरीर गर्म नहीं रहता है तो उसे सर्दी हो सकती है। इससे बचाने के लिए अपने पालतू कुत्ते को गर्म कपड़े पहनाएं। इसके अतिरिक्त उनके बिस्तर को गर्म रखने के लिए गर्म पानी की बोतल का भी इस्तेमाल करें। आप चाहें तो पालतू कुत्ते के बिस्तर को गर्म रखने के लिए गर्म तौलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#3 एक्सरसाइज कराएं एक्सरसाइज न केवल पालतू कुत्ते को फिट रखता है, बल्कि इससे उनके शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। इसके लिए उन्हें रोजाना कुछ मिनट टहलाएं या पार्क लेकर जाएं और उन्हें दौड़ने दें। अगर आपका पालतू कुत्ता बड़ा और मजबूत है तो उन्हें खुला मैदान दिखाएं ताकि वे पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल सकें। इसके अलावा आप अपने पालतू कुत्ते को कुछ हल्के खेल भी सिखा सकते हैं।

#4 हाइड्रेट रखें पानी का सेवन पालतू कुत्ते के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब मौसम बदल रहा हो। सुनिश्चित करें कि आपके पालतू कुत्ते के पास हमेशा ताजा पानी हो। अगर आपका पालतू कुत्ता पानी पीने में आलस्य दिखाता है तो उसे पानी पिलाने के लिए उसे कुछ फल जैसे तरबूज, खरबूज आदि खिलाएं। ये फल न केवल उनके लिए स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि उन्हें पानी की कमी से भी बचाते हैं।