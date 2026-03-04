गर्मियों में इन तरीकों से रखें अपनी बिल्ली का ख्याल, रहेगी स्वस्थ

गर्मियों के दौरान पालतू जानवरों को गर्मी से बचाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर जब बात बिल्लियों की आए। बिल्लियां ठंडे और आरामदायक वातावरण में रहना पसंद करती हैं। इस मौसम में तापमान बढ़ने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि गर्मियों के दौरान बिल्लियों की देखभाल कैसे की जाए ताकि वे स्वस्थ और खुश रहें।

#1 ठंडे और हवादार स्थान पर रखें गर्मियों में अपनी बिल्ली को एक ठंडे और हवादार स्थान पर रखें। अगर आपके घर में ठंडा रखने की व्यवस्था है तो उसे चालू रखें। अगर नहीं है तो पंखे का इस्तेमाल करें और खिड़कियां खोल दें ताकि ताजा हवा आती रहे। बिल्लियां अक्सर ठंडी जगहों पर बैठना पसंद करती हैं इसलिए उन्हें ऐसी जगह पर बैठने दें, जहां उन्हें ठंडक महसूस हो।

#2 पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें पानी की भरपूर उपलब्धता आपकी बिल्ली को हाइड्रेटेड रखेगी और गर्मी के असर से बचाएगी। सुनिश्चित करें कि उनकी पानी की बोतल या कटोरा हमेशा भरा हो। दिन में कई बार पानी बदलें ताकि वह ताजा और साफ रहे। बिल्लियों को अक्सर पानी पीने की याद दिलाएं और उन्हें समय-समय पर पानी पिलाएं। ठंडा पानी देने से भी उनकी प्यास शांत होगी और वे गर्मी से सुरक्षित रहेंगी।

#3 खान-पान का ध्यान रखें गर्मियों में बिल्लियों की भूख कम हो सकती है इसलिए उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में खाना दें। ताजा और हल्का भोजन जैसे कि पका हुआ चिकन या मछली दें, जो उन्हें ऊर्जा देगा और वे आसानी से पचा सकेंगी। इसके अलावा हाइड्रेटेड रखने के लिए उन्हें गीला खाना भी दे सकते हैं। बिल्लियों को ठंडा और ताजा पानी पिलाना न भूलें ताकि वे हाइड्रेटेड रहें और गर्मी से सुरक्षित रहें।

#4 नियमित ब्रशिंग करें गर्मियों में बिल्लियों की फर झड़ने की संभावना अधिक होती है। इसलिए उन्हें नियमित रूप से ब्रश करें ताकि उनका फर साफ रहे और वे आरामदायक महसूस करें। इससे उनकी त्वचा की गंदगी भी हटेगी और वे ठंडे रहेंगे। इसके अलावा यह प्रक्रिया उनकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखती है और उन्हें ताजगी का अहसास कराती है। नियमित ब्रशिंग से उनकी फर की गुणवत्ता भी बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखती हैं।