सर्दियों में बूढ़े कुत्तों का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होंगे बीमार

सर्दियों में बूढ़े कुत्तों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस मौसम में वे ठंड से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर जो पहले से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बूढ़े कुत्ते की देखभाल सही ढंग से कर पाएंगे और उन्हें ठंड से सुरक्षित रख पाएंगे।

#1 गर्म स्थान पर रखें सर्दियों में बूढ़े कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें गर्म स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। आप अपने कुत्ते के लिए एक ऐसा स्थान चुन सकते हैं, जहां धूप आती हो या फिर हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके लिए एक गर्म और आरामदायक बिस्तर भी तैयार कर सकते हैं ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें और आराम महसूस करें।

#2 गर्म कपड़े पहनाएं बूढ़े कुत्तों की त्वचा उम्र के साथ-साथ पतली हो जाती है, जिससे उन्हें ठंड का ज्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाना जरूरी है। बाजार में कई तरह के स्वेटर और जैकेट मिलते हैं, जो आपके कुत्ते को ठंड से बचा सकते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े ढीले हों ताकि वे आरामदायक महसूस करें और आसानी से हिल-डुल सकें।

#3 खान-पान का ध्यान रखें सर्दियों में बूढ़े कुत्तों को सही पोषण देना बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसे खाने की चीजें दें, जो उनकी उम्र और सेहत के अनुसार हों। गर्म खाना जैसे सूप या दलिया देना अच्छा रहता है क्योंकि ये उनकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और उन्हें अंदर से गर्म रखते हैं। इसके अलावा उन्हें हमेशा ताजा पानी पिलाते रहें ताकि वे हाइड्रेटेड रहें और उनकी पाचन क्रिया सही रहे।

#4 एक्सरसाइज कराएं ठंड के मौसम में बूढ़े कुत्तों की शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिससे उनका वजन बढ़ सकता है और वे आलसी हो सकते हैं। उन्हें नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी देर टहलाएं या खेल खिलाएं जैसे कि गेंद फेंकना या दौड़-भाग करना। इससे उनकी मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी और उनका वजन भी नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा यह उनकी मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा है और वे खुश रहेंगे।