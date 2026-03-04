नवजात शिशु की कोमल त्वचा का ऐसे रखें ध्यान, नहीं होगी किसी तरह की समस्या

नवजात शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए उनके लिए सही देखभाल करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय देंगे, जिनसे आप अपने नवजात शिशु की त्वचा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। इन उपायों की मदद से आप अपने बच्चे को न केवल साफ-सुथरा रख सकते हैं, बल्कि उसकी त्वचा को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आइए जानें कि नवजात शिशु की कोमल त्वचा की देखभाल कैसे करें।

#1 साफ-सफाई का रखें खास ध्यान नवजात शिशु की त्वचा को साफ-सुथरा रखने के लिए नियमित रूप से स्नान कराना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखें कि पानी गर्म न हो और साबुन भी हल्का हो। सप्ताह में 2-3 बार ही शिशु को साबुन से नहलाएं। इसके अलावा शिशु के हाथ-पैरों को भी साफ रखें ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी या बैक्टीरिया का खतरा न हो। शिशु को नहलाने के बाद उसे मुलायम तौलिये से धीरे-धीरे पोंछें।

#2 त्वचा को नमी देना है जरूरी शिशु की त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए नमी देने वाले लोशन का उपयोग करें। इसके लिए शिशु के शरीर पर हल्का और बिना खुशबू वाला लोशन लगाएं। यह उनकी त्वचा को सूखने से बचाएगा और उसे मुलायम बनाए रखेगा। ध्यान दें कि लोशन प्राकृतिक सामग्री से बना हो ताकि शिशु की त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। नियमित रूप से नमी देने से शिशु की त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।

#3 धूप से बचाव करें नवजात शिशु की त्वचा सूरज की किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए उन्हें धूप से बचाकर रखना चाहिए। शिशु को बाहर ले जाते समय उन्हें हल्के कपड़े से ढकें या छाता लेकर चलें ताकि उनकी त्वचा सीधे धूप न लगे। इसके अलावा आप धूप से बचाने वाली क्रीम का भी उपयोग कर सकते हैं, जो शिशु की त्वचा के लिए सुरक्षित हो। ध्यान दें कि धूप से बचाने वाली क्रीम प्राकृतिक सामग्री से बनी होनी चाहिए।

#4 कपड़ों का चुनाव सही करें नवजात शिशु के कपड़े हमेशा सूती होने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। ये न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि त्वचा को हवा लगने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा सूती कपड़े पसीना सोखने में मदद करते हैं जिससे शिशु की त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कभी भी सिंथेटिक या भारी कपड़े न पहनाएं क्योंकि ये शिशु की कोमल त्वचा पर रगड़ पैदा कर सकते हैं जिससे जलन हो सकती है।