सर्दियों में घोड़े की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सर्दियों में ठंड से घोड़े को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। इन उपायों की मदद से न सिर्फ घोड़े को आराम मिलेगा, बल्कि यह ठंड के मौसम में भी सक्रिय रहेगा। इन उपायों में गर्म स्थान पर रखना, गर्म कपड़े पहनाना, खान-पान का ध्यान रखना, नियमित पशु डॉक्टर से जांच कराना और सैर कराना शामिल है। आइए आज हम आपको इन सभी तरीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

#1 घोड़े को गर्म स्थान पर रखें सर्दियों में घोड़े को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए उसे एक गर्म स्थान पर रखें। इसके लिए आप उसके बाड़े में हीटर का इंतजाम कर सकते हैं या फिर उसे किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहां सूरज की रोशनी उसे अच्छे से मिल सके। इसके अतिरिक्त घोड़े को गर्म रखने के लिए उसके बाड़े में पर्याप्त मात्रा में चारा और चटाई भी रखें ताकि वह ठंड से बचा रहे।

#2 गर्म कपड़े पहनाएं गर्म स्थान के साथ-साथ घोड़े को गर्म कपड़े पहनाना भी जरूरी है। इसके लिए आप उसके शरीर के आकार के अनुसार कपड़े बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बाजार से भी उसके लिए गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। इसके साथ ही घोड़े के पैरों पर भी गर्म कपड़े या मोजे पहनाएं ताकि वह ठंड से बचा रहे। हालांकि, गर्म कपड़े पहनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे ज्यादा टाइट न हों।

#3 खान-पान का रखें ध्यान सर्दियों में घोड़ों के खाने-पीने का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर खाना देना चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सक्रिय रहें। इसके लिए आप उन्हें घास, अनाज और सब्जियां दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना भी जरूरी है। ठंडे पानी के बजाय उन्हें गुनगुना पानी पिलाएं। इस तरह वे ठंड से सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे।

#4 नियमित पशु डॉक्टर से जांच कराएं सर्दियों में घोड़ों को कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं इसलिए उनकी नियमित पशु डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। इससे आपको उनकी सेहत का पता चलता रहेगा और समय रहते किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकेगा। इसके लिए हर महीने एक बार पशु डॉक्टर से मिलकर अपने घोड़े की जांच कराएं। इससे न केवल आपका घोड़ा स्वस्थ रहेगा बल्कि आप उसे बेहतर तरीके से देखभाल भी कर सकेंगे।