सर्दियों में इन तरीकों से रखें अपने हैम्स्टर का ख्याल, नहीं होगा बीमार

लेखन अंजली
Oct 16, 2025
12:19 pm
हैम्स्टर एक छोटा और प्यारा पालतू जानवर है, जो खासकर बच्चों और परिवारों के बीच लोकप्रिय है। सर्दियों में ठंड और नमी के कारण हैम्स्टर को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने हैम्स्टर को सर्दियों में स्वस्थ और खुश रख सकते हैं। सही तापमान, आरामदायक बिस्तर, आहार और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हुए आप अपने हैम्स्टर को सर्दियों में भी खुश और स्वस्थ रख सकते हैं।

तापमान का ध्यान रखें

सर्दियों में ठंड और नमी हैम्स्टर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए अपने हैम्स्टर के पिंजरे को ऐसे स्थान पर रखें जहां तापमान संतुलित हो। उचित तापमान 20-24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आपके घर में हीटिंग सिस्टम है तो उसका इस्तेमाल करें ताकि हैम्स्टर को आरामदायक माहौल मिल सके। इसके अलावा पिंजरे के आस-पास गर्माहट देने वाले पैड का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त गर्मी मिलेगी।

आरामदायक बिस्तर दें

हैम्स्टर के पिंजरे में आरामदायक बिस्तर होना बहुत जरूरी है। सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए मुलायम और गर्म बिस्तर चुनें, जो उनकी त्वचा को गर्म रख सके। आप सूती या ऊनी बिस्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उन्हें गर्माहट देगा और आरामदायक महसूस होगा। इसके अलावा बिस्तर को नियमित रूप से साफ करते रहें ताकि उनके रहने का स्थान हमेशा साफ-सुथरा और स्वस्थ बना रहे।

सही आहार दें

हैम्स्टर के लिए सही खाना देना भी अहम है। सर्दियों में उन्हें पौष्टिक भोजन देना चाहिए, जिसमें ताजे फल और सब्जियां शामिल हों। इसके अलावा सूखे चारे का भी उपयोग करें, जो उनकी पाचन क्रिया को ठीक रखेगा। कभी-कभी उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में नट्स या बीज भी दे सकते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बनी रहेगी। पानी की मात्रा का भी ध्यान रखें और उन्हें ताजे पानी से भरी बोतल दें ताकि वे हाइड्रेटेड रहें।

नियमित एक्सरसाइज कराएं

हैम्स्टर को सक्रिय रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से एक्सरसाइज कराना जरूरी है। उनके पिंजरे में पहिया लगाएं ताकि वे उसका उपयोग कर सकें और अपनी ऊर्जा खर्च कर सकें। इसके अलावा उन्हें समय-समय पर बाहर निकालकर कुछ समय खेलने दें ताकि वे खुश और स्वस्थ रहें। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों बेहतर होगी और वे अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। इस तरह आप अपने हैम्स्टर को सर्दियों में भी खुश और स्वस्थ रख सकते हैं।

स्वास्थ्य जांच कराएं

हैम्स्टर की नियमित स्वास्थ्य जांच कराना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी बीमारी का समय रहते पता चल सके। अगर आपको लगता है कि आपका हैम्स्टर अस्वस्थ दिख रहा है या उसकी गतिविधियां कम हो गई हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सही देखभाल और ध्यान देकर आप अपने हैम्स्टर को सर्दियों की चुनौतियों से सुरक्षित रख सकते हैं और उसे स्वस्थ तथा खुश रख सकते हैं।