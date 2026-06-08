मानसून के दौरान फूलों वाले पौधों का इस तरह से रखें ध्यान, रहेंगे स्वस्थ

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छंटाई करें

मानसून के दौरान फूलों के पौधों की छंटाई करना बहुत जरूरी है। इससे पुराने और मुरझाए हुए फूल हट जाते हैं और नए फूल आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा छंटाई से पौधों को हवा मिलती है, जिससे उनका विकास बेहतर होता है। छंटाई करने से पौधों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और वे बीमारियों से बचाव कर पाते हैं। इस तरह से आप अपने फूलों के पौधों को मानसून में स्वस्थ रख सकते हैं।