टर्टलनेक ड्रेस को स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लगेंगी खूबसूरत

टर्टलनेक ड्रेस एक ऐसी पोशाक है, जो न केवल आरामदायक होती है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाती है। इसे सही तरीके से स्टाइल करने से आप हर मौके पर खास दिख सकती हैं। चाहे वह ऑफिस हो, पार्टी या कोई खास अवसर, टर्टलनेक ड्रेस हर जगह परफेक्ट लगती है। आइए कुछ ऐसे टिप्स जानते हैं, जिनसे आप अपनी टर्टलनेक ड्रेस को और भी ज्यादा आकर्षक बना सकती हैं।

#1 सही जूते का चुनाव करें टर्टलनेक ड्रेस के साथ सही जूते का चुनाव बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफिस जा रही हैं तो फ्लैट्स या कम ऊंचाई वाली हील्स चुनें। इससे आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी और आपका लुक भी पेशेवर लगेगा। पार्टी के लिए ऊंची हील्स बेहतर हो सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा अगर आप किसी खास मौके पर जा रही हैं तो स्टाइलिश सैंडल्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

#2 गहनों का सही चयन करें गहने आपके लुक को पूरा करते हैं। टर्टलनेक ड्रेस के साथ हल्के गहने पहनें जैसे कि छोटे स्टड्स या एक नेकलेस। इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा और आप स्टाइलिश दिखेंगी। अगर आप किसी खास मौके पर जा रही हैं तो आप थोड़े भारी गहने भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा आप एक सुंदर घड़ी या कंगन भी जोड़ सकती हैं, जो आपके लुक को और भी आकर्षक बनाएगा।

#3 जैकेट या स्वेटर पहनें ठंडे मौसम में टर्टलनेक ड्रेस के ऊपर एक अच्छी जैकेट या स्वेटर पहनना अच्छा विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको गर्म रखेगा बल्कि आपके लुक को भी खास बनाएगा। लेदर जैकेट या ऊनी स्वेटर दोनों ही अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी जैकेट या स्वेटर में थोड़ी सी कढ़ाई या डिजाइन जोड़कर उसे और भी आकर्षक बना सकती हैं। इससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#4 बालों की स्टाइल पर ध्यान दें बालों की स्टाइल भी आपके पूरे लुक को प्रभावित करती है। अगर आपकी टर्टलनेक ड्रेस लंबी है तो बालों को खुला रखें ताकि संतुलन बना रहे। छोटी ड्रेस के साथ जुड़ा या पोनीटेल अच्छा दिखता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बालों में हल्का सा कर्ल या लहरें भी जोड़ सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। अगर आप चाहें तो बालों में हल्का सा कर्ल या लहरें जोड़कर अपने लुक को आकर्षक बना सकती हैं।