पठानी कुर्ता पहनने से पहले जान लें ये 5 बातें, लुक लगेगा स्टाइलिश

पठानी कुर्ता एक पारंपरिक भारतीय पोशाक है, जो पुरुषों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने पठानी कुर्ते को सही तरीके से स्टाइल कर सकते हैं और हर मौके पर आकर्षक दिख सकते हैं। सही रंग, फिटिंग, फुटवियर्स और एक्सेसरीज का चयन आपके लुक को खास बना सकता है।

#1 रंगों का चयन करें सोच-समझकर पठानी कुर्ते में रंगों का चयन बहुत अहम होता है। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या हल्के नीले गर्मियों में ठंडक देते हैं, जबकि गहरे रंग जैसे काला, भूरे या नेवी नीला सर्दियों में गर्माहट प्रदान करते हैं। त्योहारों और खास मौकों पर आप चमकीले रंग जैसे लाल, पीला या हरा चुन सकते हैं। इसके अलावा आप अपने त्वचा के रंग और बालों की चमक को ध्यान में रखते हुए भी रंगों का चयन कर सकते हैं।

#2 कपड़े की गुणवत्ता पर दें ध्यान पठानी कुर्ते के लिए कपड़े की गुणवत्ता बहुत जरूरी होती है। सूती कपड़ा सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह आरामदायक होता है और त्वचा को हवा लगने देता है। इसके अलावा यह आसानी से धोया जा सकता है और लंबे समय तक टिकता है। अगर आप शाही अंदाज चाहते हैं तो रेशम या बनारसी कपड़े का चयन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये कपड़े अधिक देखभाल की मांग करते हैं।

#3 फिटिंग का रखें खास ख्याल फिटिंग आपके लुक को पूरी तरह बदल सकती है। एक अच्छा फिटेड पठानी कुर्ता न केवल आपको स्मार्ट दिखाता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कुर्ते की लंबाई और चौड़ाई सही होनी चाहिए ताकि यह आपके शरीर पर अच्छे से बैठे। अगर आपको फिटिंग में दिक्कत हो रही हो तो किसी अच्छे दर्जी से सिलवाएं ताकि आपका कुर्ता बिल्कुल फिट आए और आपके लुक में चार चांद लग जाएं।

#4 फुटवियर्स का चयन करें सोच-समझकर फुटवियर्स आपके पूरे लुक को पूरा करते हैं इसलिए इनका चयन भी सोच-समझकर करना चाहिए। पारंपरिक जूतियां या चप्पलें पठानी कुर्ते के साथ अच्छी लगती हैं, जबकि आधुनिक लुक के लिए आरामदायक जूते भी पहने जा सकते हैं। ध्यान रखें कि जूते आरामदायक हो ताकि पूरे दिन पहनने पर कोई परेशानी न हो। खास मौकों पर चमकदार जूते या बूट्स भी अच्छे लगते हैं और आपके स्टाइल को खास बना सकते हैं।