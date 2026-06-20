लिनन कपड़ों को इन तरीकों से पहनें, कैजुअल की जगह मिलेगा स्टाइलिश लुक

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लिनन की कमीज को खुद के हिसाब से तैयार करें

लिनन की कमीज को खुद के हिसाब से तैयार करके आप इसे और भी खास बना सकती हैं। इसके लिए आप कमीज पर कुछ छोटे बदलाव कर सकती हैं, जैसे कि इसके कॉलर या बाजू में कढ़ाई करना। आप चाहें तो कमीज पर हल्की कढ़ाई या पैच भी लगा सकती हैं, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगी। इसके अलावा आप कमीज के फिटिंग पर भी ध्यान दें, ताकि वह आपके शरीर पर अच्छी तरह से फिट हो।