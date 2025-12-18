सर्दियों में इस तरह से पहने जा सकते हैं एंकल बूट्स, मिलेगा स्टाइलिश लुक

सर्दियों में एंकल बूट्स एक बेहतरीन विकल्प होते हैं क्योंकि ये न केवल आपके पैरों को गर्म रखते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाते हैं। एंकल बूट्स के साथ सही कपड़े और एक्सेसरीज का मेल करने से आप एक आकर्षक और स्टाइलिश लुक पा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने एंकल बूट्स को अलग-अलग मौकों पर पहन सकते हैं और हर बार अलग दिख सकते हैं।

#1 जींस के साथ एंकल बूट्स का मेल एंकल बूट्स को जींस के साथ पहनना एक बेहतरीन स्टाइल है। अगर आप जींस पहन रही हैं तो ध्यान रखें कि जींस का फिटिंग सही हो। स्किनी जींस के साथ एंकल बूट्स अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे पैरों का पूरा लुक संतुलित रहता है। आप चाहें तो बड़े आकार के स्वेटर या जैकेट पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इसके अलावा आप जींस के साथ मिलते-जुलते या विपरीत रंग के एंकल बूट्स चुन सकती हैं।

#2 फ्रॉक या ड्रेस के साथ एंकल बूट्स फ्रॉक या ड्रेस के साथ एंकल बूट्स पहनना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर अगर आपकी ड्रेस थोड़ी लंबी हो और उसके नीचे एंकल बूट्स अच्छे से फिट हो रहे हों तो यह स्टाइल बहुत ही आकर्षक लगता है। आप चाहें तो अपनी ड्रेस के रंग से मेल खाते हुए एंकल बूट्स चुन सकती हैं या फिर विपरीत रंग के एंकल बूट्स भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

Advertisement

#3 स्कर्ट के साथ एंकल बूट्स का जादू स्कर्ट के साथ एंकल बूट्स पहनना एक फैशनेबल तरीका हो सकता है। अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर जा रही हैं तो स्कर्ट के साथ एंकल बूट्स बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो अपनी स्कर्ट के रंग से मेल खाते हुए एंकल बूट्स चुन सकती हैं या फिर विपरीत रंग के एंकल बूट्स भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

Advertisement

#4 लेगिंग्स और ओवरसाइज्ड स्वेटर लेगिंग्स के साथ ओवरसाइज्ड स्वेटर और एंकल बूट्स एक आरामदायक और स्टाइलिश विकल्प हो सकता है। यह लुक न केवल आरामदायक होता है बल्कि आपको एक खास अंदाज भी देता है। आप चाहें तो इस लुक को और भी खास बनाने के लिए हल्की जैकेट या ब्लेजर भी पहन सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी लेगिंग्स के रंग से मेल खाते हुए एंकल बूट्स चुन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।