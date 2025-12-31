अंगरखा स्टाइल के कपड़े पहनने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके, दिखेंगी बेहद स्टाइलिश

अंगरखा एक पारंपरिक भारतीय कपड़ा है, जो आजकल फैशन में फिर से लोकप्रिय हो गया है। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है। अंगरखा की खासियत यह है कि यह अलग-अलग प्रकार की शारीरिक बनावट और उम्र की महिलाओं पर अच्छा लगता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिससे आप अंगरखा को अलग-अलग तरीकों से पहन सकती हैं और हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं।

#1 रंगों का मेल करें अंगरखा पहनते समय रंगों का मेल बहुत अहम होता है। आप विपरीत रंगों का चयन कर सकती हैं, जैसे नीला और पीला, लाल और हरा, या काला और सफेद। इसके अलावा आप एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स का भी उपयोग कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हल्का नीला और गहरा नीला या हल्का गुलाबी और गहरा गुलाबी। इस तरह के रंगों का मेल आपके लुक को खास बनाएगा और आपको अलग दिखाएगा।

#2 कढ़ाई वाला काम चुनें कढ़ाई वाला अंगरखा पहनना हमेशा से ही पसंदीदा रहा है। इसमें जरदोजी, बुनाई और अन्य कढ़ाई वाले काम शामिल हो सकते हैं, जो इसे खास अंदाज देते हैं। अगर आप किसी खास मौके पर जा रही हैं तो कढ़ाई वाला अंगरखा चुनें, जिसमें थोड़ी चमकदार धागे की कढ़ाई हो। इससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा और आप सभी का ध्यान खींचेंगी। इसके अलावा कढ़ाई वाले कपड़े पहनने से आपको एक राजसी और मनोहर लुक मिलेगा।

Advertisement

#3 गहनों का चयन करें अंगरखा के साथ सही गहने पहनना बहुत जरूरी है ताकि आपका पूरा लुक संतुलित लगे। आप हल्के गहने जैसे झुमके, चूड़ियां और हार पहन सकती हैं। इसके अलावा आप कमरबंद का भी उपयोग कर सकती हैं, जो आपकी कमर को उभार देगा और आपके लुक को खास बनाएगा। अगर आपका अंगरखा भारी कढ़ाई वाला है तो हल्के गहनों का चयन करें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और संतुलित दिखे।

Advertisement

#4 फुटवियर्स का ध्यान रखें फुटवियर्स आपके पूरे लुक को पूरा करते हैं इसलिए इन्हें नजरअंदाज न करें। अंगरखा के साथ फ्लैट सैंडल या हाई हील फुटवियर्स दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन यह आपके आराम पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चुनें। अगर आप पूरे दिन बाहर रहती हैं तो फ्लैट सैंडल बेहतर होंगी क्योंकि वे आरामदायक होती हैं और चलने में कोई परेशानी नहीं होती, वहीं शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर हाई हील फुटवियर्स पहनकर आप ज्यादा आकर्षक दिख सकती हैं।