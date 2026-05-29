आम की प्यूरी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्मियों के दौरान आम का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस वजह से कई लोग आम की प्यूरी बनाकर भी स्टोर करके रखते हैं। हालांकि, कुछ दिनों के बाद यह खराब होने लगती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आम की प्यूरी को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं।

#1 एयरटाइट डिब्बे में रखें आम की प्यूरी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसे एयरटाइट डिब्बे में रखना बेहतर है। एयरटाइट डिब्बा हवा को अंदर आने से रोकता है, जिससे प्यूरी ताजा रहती है और जल्दी खराब नहीं होती है। जब भी आप आम की प्यूरी बनाएं तो उसे तुरंत साफ-सुथरे और सूखे एयरटाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखें। इससे प्यूरी की ताजगी बनी रहती है और आप इसे कई दिनों तक बिना किसी परेशानी के रख सकते हैं।

#2 ठंडे स्थान का करें उपयोग अगर आप आम की प्यूरी को और भी ज्यादा समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो ठंडे स्थान का उपयोग करें। इसके लिए सबसे पहले प्यूरी को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और फिर उसे ठंडे स्थान पर रखने वाले बैग्स या डिब्बे में डालें। इस तरह आप जब चाहें जरूरत के मुताबिक प्यूरी निकाल सकते हैं और बाकी को सुरक्षित रख सकते हैं।

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#3 नींबू का रस मिलाएं आम की प्यूरी में नींबू का रस मिलाने से भी उसकी ताजगी बनी रहती है। नींबू का खट्टा स्वाद प्यूरी को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करता है और उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपने पाते हैं। इसके लिए एक चम्मच नींबू के रस को दो कप प्यूरी में अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसे हवा बंद डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखें। इससे आपकी प्यूरी कई दिनों तक खराब नहीं होगी।

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#4 चीनी का करें उपयोग आम की प्यूरी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें चीनी मिलाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। चीनी प्राकृतिक रूप से संरक्षक की तरह काम करती है, जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है और प्यूरी को लंबे समय तक ताजा बनाए रखती है। इसके लिए दो-तीन चम्मच चीनी को अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसे हवा बंद डिब्बे में डालकर फ्रिज में रखें। इससे आपकी प्यूरी कई दिनों तक खराब नहीं होगी।