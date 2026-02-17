इन 5 तरीकों से हर्ब्स को करें स्टोर, लंबे समय तक रहेंगी ताजा

हर्ब्स का इस्तेमाल न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि ये कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होती हैं। अक्सर लोग इनकी ताजगी को बनाए रखने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हर्ब्स जल्दी खराब हो जाती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

#1 पानी में रखें हर्ब्स को स्टोर करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है कि इन्हें पानी में रखें। इसके लिए ताजी हर्ब्स के पत्तों को धोकर एक गिलास या जार में रखें और फिर उसमें पानी डालें। इसके बाद हर्ब्स की जड़ को ढकने के लिए प्लास्टिक बैग से ढकें। अब इस जार को फ्रिज में रखें। इस तरह से हर्ब्स 2-3 सप्ताह तक ताजा रहेंगी। हालांकि, हर दिन पानी बदलना न भूलें।

#2 ठंडे स्थान पर रखें हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इन्हें ठंडे स्थान पर रखें। इसके लिए ताजे पत्तों को धोकर एक एयरटाइट डिब्बे में रखें, फिर इसमें थोड़ा पानी डालें और डिब्बे को बंद करें। अब इस डिब्बे को फ्रिज में रखें। इस तरह से हर्ब्स 2-3 सप्ताह तक ताजा रहेंगी। ध्यान रखें कि डिब्बे को खोलने से पहले हाथों को साफ रखें और हर्ब्स को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धो लें।

#3 सूखे स्थान पर रखें हर्ब्स को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इन्हें सूखे स्थान पर रखें। इसके लिए हर्ब्स को एक सूखे और अंधेरे स्थान पर रखें, जैसे कि रसोई के कैबिनट्स या पेंट्री। इससे वे नमी और धूप से बची रहेंगी, जो इनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसके अलावा आप हर्ब्स को एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं ताकि उनमें नमी न जाए और वे लंबे समय तक ताजगी बनाए रखें।

#4 जमाकर रखें हर्ब्स को जमाकर भी लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ताजे पत्तों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें सिलिकॉन मफिन ट्रे में डालें और ऊपर से पानी भर दें। अब इस ट्रे को फ्रीजर में रख दें। जब ये जमी हुई बर्फ बन जाएं तो इन्हें निकालकर किसी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें। इस तरह से हर्ब्स 6 महीने तक ताजगी बनाए रखेंगी।