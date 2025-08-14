रोजमेरी का पौधा असली है या नकली? ऐसे करें पहचान

रोजमेरी का पौधा एक खास जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल कई औषधियों और खाने में किया जाता है। यह पौधा अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। बाजार में कई बार लोग असली और नकली रोजमेरी को एक-दूसरे से मिलाकर बेचते हैं, जिससे असली और नकली को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप असली और नकली रोजमेरी को आसानी से पहचान सकते हैं।

#1 पत्तियों का रंग और आकार देखें असली रोजमेरी की पत्तियां गहरी हरी और थोड़ी मोटी होती हैं, जबकि नकली रोजमेरी की पत्तियां पतली और हल्के रंग की होती हैं। अगर आप ध्यान दें तो असली और नकली पत्तियों का आकार भी अलग होता है। असली पत्तियों का आकार लंबा और पतला होता है, जबकि नकली पत्तियों का आकार चौड़ा और गोल होता है। इसलिए जब भी आप बाजार से रोजमेरी खरीदें तो पहले उसकी पत्तियों का रंग और आकार जरूर देखें।

#2 खुशबू पर दें ध्यान असली रोजमेरी की खुशबू बहुत तेज होती है, जिसमें एक खास तरह की सुगंध आती है। अगर आप किसी भी तरह की रोजमेरी खरीद रहे हैं तो उसकी खुशबू जरूर सूंघें। नकली रोजमेरी में खुशबू कम होती है या फिर बिलकुल भी नहीं आती है इसलिए जब भी आप बाजार से रोजमेरी खरीदें तो उसकी खुशबू जरूर चेक करें। असली और नकली रोजमेरी की खुशबू में यह अंतर होता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं।

#3 पत्तियों को तोड़कर देखें अगर आपको अभी भी किसी तरह की दुविधा हो रही है तो आप एक पत्ती को तोड़कर देखें। असली रोजमेरी की पत्तियों को तोड़ने पर उसमें से तेल निकलता है, जो उसकी ताजगी को दर्शाता है, वहीं नकली पत्तियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए जब भी आप बाजार से रोजमेरी खरीदें तो उसकी पत्तियों को तोड़कर जरूर देखें ताकि आप सही उत्पाद चुन सकें और अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें।