बाजार से खरीदें सबसे अच्छे और रसीले सेब, इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

सेब एक ऐसा फल है, जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है। आमतौर पर लोग सेब खरीदते समय सिर्फ इसके रंग और आकार पर ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सबसे अच्छे और रसीले सेब चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि सेब खरीदते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आप हमेशा ताजे और स्वादिष्ट सेब खरीद सकें।

#1 रंग पर दें ध्यान जब आप बाजार से सेब खरीदने जाएं तो सबसे पहले इसके रंग पर ध्यान दें। लाल या लाल-पीले रंग के सेब आमतौर पर पके और मीठे होते हैं। हरी छाल वाले सेब थोड़े खट्टे हो सकते हैं और इनमें मिठास कम होती है। इसलिए हमेशा लाल या लाल-पीले रंग के सेब ही चुनें। इसके अलावा अगर आप प्राकृतिक तरीके से उगाए गए सेब खरीदना चाहते हैं तो उन पर कीड़े या छोटे दाग हो सकते हैं।

#2 आकार का रखें ख्याल सेब का आकार भी अहम होता है। बड़े आकार के सेब देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे आकार के सेब भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। छोटे सेब आमतौर पर ज्यादा रसीले और मीठे होते हैं। इसलिए अगर आप सबसे अच्छे रसीले सेब चुनना चाहते हैं तो छोटे आकार के सेब ही खरीदें। इसके अलावा छोटे सेब को खाने में भी आसानी होती है और यह बच्चों के लिए सही होते हैं।

#3 छाल की स्थिति जांचें सेब की छाल की स्थिति भी ध्यान देने योग्य होती है। अगर छाल चिकनी और चमकदार हो तो समझिए कि यह ताजा है। अगर छाल खुरदरी या फटी हुई हो तो यह पुराना हो सकता है। पुराना सेब खाने में अच्छा नहीं लगता और इसका स्वाद भी खराब होता है। इसलिए हमेशा चिकनी और चमकदार छाल वाले सेब ही खरीदें। इससे आपको ताजगी भरा और स्वादिष्ट सेब मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।

#4 सुगंध पर दें ध्यान सेब की खुशबू भी इसके ताजापन का संकेत देती है। अगर सेब से मीठी सुगंध आ रही हो तो यह ताजा होता है, जबकि अगर इसमें से कोई अजीब सी गंध आ रही हो तो उसे खरीदने से बचें। ताजे सेब में एक प्राकृतिक मिठास होती है जो उसे खाने का मजा दोगुना कर देती है। इसके अलावा सुगंध से आप सेब की गुणवत्ता का भी अंदाजा लगा सकते हैं।