कच्चा एवोकाडो है? इसे जल्दी से पकाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कच्चा एवोकाडो खाने में कड़वा हो सकता है और इससे पोषक तत्व भी ठीक से नहीं मिलते हैं। अगर आप कच्चे एवोकाडो को जल्दी से पकाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान और असरदार तरीके हैं। इन तरीकों से आप घर पर ही कच्चे एवोकाडो को पका सकते हैं और उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको इन तरीकों के बारे में बताते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी के पका हुआ एवोकाडो खा सकें।

#1 ओवन का करें इस्तेमाल अगर आप कच्चे एवोकाडो को जल्दी पकाना चाहते हैं तो ओवन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एवोकाडो को आधा काटकर उसके बीज को निकाल दें। इसके बाद दोनों हिस्सों को किसी बेकिंग ट्रे पर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में रखें। बीच-बीच में चेक करते रहें कि एवोकाडो जल न जाए। जब आपको लगे कि उनका छिलका सुनहरा हो गया है तो उन्हें ओवन से निकाल लें।

#2 कागज के बैग का करें उपयोग कागज के बैग में रखा हुआ फल जल्दी पकता है और यह तरीका एवोकाडो के लिए भी काम करता है। इसके लिए सबसे पहले एक कागज के बैग में केले या सेब रखें क्योंकि इनमें एक खास गैस होती है, जो एवोकाडो को पकाने में मदद करती है। फिर एवोकाडो को इस बैग में रखें और उसे बंद कर दें ताकि गैस बाहर न निकल सके। 2-3 दिन बाद आपका एवोकाडो तैयार होगा।

#3 माइक्रोवेव का करें इस्तेमाल अगर आपके पास समय कम है तो माइक्रोवेव एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एवोकाडो को आधा काटकर उसके बीज निकाल दें। फिर दोनों हिस्सों को किसी माइक्रोवेव सेफ प्लेट पर रखें और उन पर थोड़ा पानी छिड़क दें। अब प्लेट को माइक्रोवेव में रखें और 30 सेकंड से 1 मिनट तक गर्म करें। ध्यान दें कि इस दौरान एवोकाडो को बार-बार चेक करते रहें ताकि वह जल न जाए।

#4 सूरज की रोशनी का करें उपयोग सूरज की रोशनी भी एवोकाडो को पकाने में मदद कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले एवोकाडो को किसी बर्तन में रखें, फिर उस पर एक पतला कपड़ा या प्लास्टिक की थैली ढक दें ताकि सूरज की रोशनी सीधे उस पर पड़े। इस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन एवोकाडो का स्वाद बहुत अच्छा होगा और उसमें पोषक तत्व भी अच्छे से मिलेंगे। यह तरीका सबसे सरल और असरदार है।