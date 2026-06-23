आग लगने पर किसी भी इमारत से सुरक्षित निकलने के लिए आजमाएं ये 5 सुझाव
क्या है खबर?
आग लगना एक गंभीर खतरा है और इससे निपटने के लिए उचित तैयारी और सतर्कता बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी दफ्तर की इमारत में हों या किसी अन्य प्रकार की इमारत में, आपको आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, यह जानना महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव बताएंगे, जिनसे आप आग लगने की स्थिति में सुरक्षित तरीके से इमारत से बाहर निकल सकते हैं।
#1
शांत रहें और स्थिति का आकलन करें
आग लगने पर सबसे पहले शांत रहें और स्थिति का सही से आकलन करें। अगर आप किसी दफ्तर में हैं तो सबसे पहले यह देखें कि आग किस दिशा में फैल रही है और कौन-सा रास्ता सुरक्षित हो सकता है। अगर धुआं ज्यादा हो तो नीचे झुककर चलें, ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो। इसके अलावा अगर कोई आपसे मदद मांग रहा हो तो उसे भी शांत रहने के लिए कहें और साथ मिलकर सुरक्षित बाहर निकलें।
#2
आपातकालीन रास्ते का पता लगाएं
हर इमारत में आपातकालीन रास्ते होते हैं, जिनका इस्तेमाल आग लगने पर किया जाता है। इन रास्तों की जानकारी पहले से होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी स्थिति में आसानी से बाहर निकल सकें। दफ्तर की इमारत में अक्सर लिफ्ट का इस्तेमाल मना होता है, क्योंकि यह बिजली पर चलती है और अगर आग लगी हो तो ये बंद हो सकती है। इसके बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आपातकालीन रास्ते की ओर बढ़ें।
#3
धुएं से बचें
आग लगने पर सबसे बड़ा खतरा धुएं से होता है। धुआं ऊपर की ओर उठता है, इसलिए नीचे झुककर चलें, ताकि आपको कम से कम धुआं लगे। अगर संभव हो तो कपड़े का एक कोना मुंह पर बांध लें, ताकि आप धुएं से बच सकें। इसके अलावा अगर धुआं ज्यादा हो तो हाथों में कोई कपड़ा लपेटकर नाक-मुंह ढक लें और धीरे-धीरे चलते हुए बाहर निकलें। इससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
#4
आग के अलार्म से सतर्क हो जाएं
अधिकांश दफ्तरों में आग का अलार्म सिस्टम होता है, जो आग लगने पर तेज आवाज करता है। जैसे ही आग का अलार्म बजे, तुरंत काम करना बंद करके बाहर निकलें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। आग का अलार्म सिस्टम आपको सही समय पर सचेत करता है और आपको सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का मौका देता है। इसलिए, जैसे ही आग का अलार्म बजे, तुरंत इमारत छोड़ दें और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं।
#5
अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दूसरों की भी मदद करें
अगर आपके आस-पास कोई व्यक्ति मदद मांग रहा हो तो उसकी मदद करें, लेकिन अपनी सुरक्षा सबसे पहले रखें। अगर कोई व्यक्ति घायल अवस्था में हो या उसे बाहर निकलने में परेशानी हो तो उसे सहारा दें। हालांकि, अपनी जान जोखिम में डालकर किसी को बचाने की कोशिश न करें। सबसे अहम यह है कि आप खुद सुरक्षित रहें और बाद में ही अन्य लोगों की मदद करें। इससे आप दोनों सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे।