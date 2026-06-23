आग लगने पर किसी भी इमारत से सुरक्षित निकलने के लिए आजमाएं ये 5 सुझाव

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शांत रहें और स्थिति का आकलन करें

आग लगने पर सबसे पहले शांत रहें और स्थिति का सही से आकलन करें। अगर आप किसी दफ्तर में हैं तो सबसे पहले यह देखें कि आग किस दिशा में फैल रही है और कौन-सा रास्ता सुरक्षित हो सकता है। अगर धुआं ज्यादा हो तो नीचे झुककर चलें, ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो। इसके अलावा अगर कोई आपसे मदद मांग रहा हो तो उसे भी शांत रहने के लिए कहें और साथ मिलकर सुरक्षित बाहर निकलें।