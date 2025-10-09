कपड़े पर लगे अनार के दाग को छुड़ाने के लिए अपनाएं ये तरीके

अनार का दाग कपड़े पर लगना एक आम समस्या है, खासकर अगर आपने अनार का बीज निकालते समय इसे गिरने दिया हो। यह दाग बहुत गहरा और स्थायी हो सकता है इसलिए इसे तुरंत हटाना जरूरी होता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने कपड़ों से अनार के दाग आसानी से साफ कर सकते हैं और आपके कपड़े नए जैसे दिखेंगे।

#1 नींबू का रस और नमक का मिश्रण नींबू का रस और नमक का मिश्रण एक बेहतरीन घरेलू उपाय है, जो अनार के दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले दाग वाले हिस्से पर नींबू का रस डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उस पर नमक लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। अब कपड़े को ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका दाग को हल्का करने में मदद करेगा और आपके कपड़े को नया जैसा बना देगा।

#2 बेकिंग सोडा का उपयोग करें बेकिंग सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो कई घरेलू कामों में उपयोग होता है और अनार के दाग हटाने में भी सहायक होता है। इसके लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें, फिर इस पेस्ट को दाग पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और कपड़ा नया जैसा दिखेगा।

#3 सफेद सिरका आएगा काम सफेद सिरका भी अनार के दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए दाग वाले हिस्से पर सीधे सफेद सिरका डालें और कुछ मिनट तक उसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि वह अच्छे से कपड़े में समा जाए। इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि दाग पूरी तरह से हट न जाए। यह तरीका आपके कपड़े को नया जैसा बना देगा।

#4 डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड का इस्तेमाल करें डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड भी अनार के दाग हटाने में असरदार हो सकता है। इसके लिए थोड़े से गुनगुने पानी में डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं, फिर इस घोल को दाग पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और कपड़ा नया जैसा दिखेगा।