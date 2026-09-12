बीमार होने के बाद बच्चे की आंत को स्वस्थ करना

बीमार होने के बाद बच्चे की आंत को फिर से स्वस्थ करने के आसान उपाय

लेखन सयाली 05:36 pm Sep 12, 202605:36 pm

क्या है खबर?

जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनके शरीर के साथ-साथ उनकी आंतों पर भी असर पड़ता है। आंतें शरीर के पाचन तंत्र का अहम हिस्सा हैं और इन्हें सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है। बीमार होने के बाद बच्चों की आंतें कमजोर हो सकती हैं, जिससे उन्हें सही खान-पान और देखभाल की जरूरत होती है। इस लेख में हम ऐसे सरल और असरदार उपायों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपने बच्चे की आंतों को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं।