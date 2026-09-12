बीमार होने के बाद बच्चे की आंत को फिर से स्वस्थ करने के आसान उपाय
क्या है खबर?
जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनके शरीर के साथ-साथ उनकी आंतों पर भी असर पड़ता है। आंतें शरीर के पाचन तंत्र का अहम हिस्सा हैं और इन्हें सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है। बीमार होने के बाद बच्चों की आंतें कमजोर हो सकती हैं, जिससे उन्हें सही खान-पान और देखभाल की जरूरत होती है। इस लेख में हम ऐसे सरल और असरदार उपायों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपने बच्चे की आंतों को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं।
#1
प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का महत्व
प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बच्चों की आंतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। प्रीबायोटिक्स वह फाइबर होता है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है।
इसके लिए आप बच्चों को केला, सेब, गाजर या दलिया खिला सकते हैं। वहीं, प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करते हैं।
इसके लिए दही, छाछ या खमीर वाले खाने की चीजें दी जा सकती हैं। ये आंतों की सेहत सुधारने के साथ-साथ पाचन को भी सही रखते हैं।
#2
शरीर में पानी की कमी न होने दें
बच्चों की आंतों को स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है कि उनके शरीर में पानी की कमी न हो। बीमार होने पर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आंतों पर असर पड़ता है।
बच्चों को समय-समय पर पानी पिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, पतला छाछ या घर में बने ताजे फलों के रस भी दिए जा सकते हैं।
ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करेंगे और आंतों को भी राहत देंगे।
#3
हल्का और पौष्टिक खाना दें
बीमारी के बाद बच्चों का पाचन कमजोर हो जाता है, इसलिए उन्हें हल्का और आसानी से पचने वाला खाना देना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, सूप और उबली हुई सब्जियां बच्चों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
ये भोजन न केवल आसानी से पचते हैं, बल्कि शरीर को जरूरी ताकत भी देते हैं। आप चाहें तो उबले हुए आलू को हल्का मसलकर भी बच्चों को खिला सकते हैं।
यह उनके पेट को आराम देगा और आंतों को मजबूत बनाएगा।
#4
छोटे हिस्सों में भोजन कराएं
बच्चों को एक बार में ज्यादा खाना देने के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में भोजन कराना चाहिए। इससे पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और खाना आसानी से पच जाता है।
अगर बच्चे को जल्दी-जल्दी और ज्यादा खाना दिया जाए तो यह उसके पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि बच्चे को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाना दें और खाने के बीच में थोड़ा समय रखें।
इससे आंतों को भोजन पचाने का समय मिलेगा।
#5
साफ-सफाई का रखें ध्यान
बच्चों की आंतों को संक्रमण से बचाने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के खाने-पीने की चीजें साफ होनी चाहिए और उन्हें हमेशा साफ हाथों से खाना देना चाहिए।
बच्चों को खाने से पहले और बाद में हाथ धोने की आदत डालें। यह आदत न केवल बीमारियों से बचाएगी, बल्कि आंतों को भी स्वस्थ बनाएगी।
इसके अलावा ताजे और घर पर बने हुए खाने को ही प्राथमिकता दें।