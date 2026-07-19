बच्चों को खाने और स्वास्थ्य का महत्व समझाना

बच्चों को खाने और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी इन 5 बातों की जरूर दें जानकारी

लेखन सयाली 05:17 pm Jul 19, 202605:17 pm

क्या है खबर?

बच्चों को खाने और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके लिए माता-पिता को अपने बच्चों को खान-पान की अहमियत समझानी चाहिए। उन्हें संतुलित आहार के फायदे बताने चाहिए। इसके अलावा बच्चों को अपने शरीर के बारे में शिक्षित करना भी जरूरी है, ताकि वे सेहतमंद जीवनशैली अपना सकें। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे माता-पिता अपने बच्चों को खाने और उनके शरीर से जुड़ी जरूरी जानकारियां दे सकते हैं।